Sanayici üretim için korona testi istiyor

13 Nisan 2020

Sabiha TOPRAK

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı, sanayideki olumsuzlukların ihracatı ve ithalatı büyük oranda etkilediği bu dönemde, üretimin sekteye uğramaması ve çalışan sağlığının korunması açısından OSB yönetimlerine büyük görev düşüyor. Kocaeli’de bulunan OSB’lerin başkanları koronavirüs ile mücadelede Türkiye’ye örnek olabilecek bir uygulamayı hayata geçirmek istiyor. İstanbul’dan sonra vaka sayısında en çok artış görülen Kocaeli’deki OSB’lerin başkanları, üretimin durmaması ve pozitif vakaların belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması için, üretime devam eden fabrikalarda çalışanlara devlet tarafından COVID-19 testi yapılmasını istiyor.

Devletin belirlediği hijyen kurallarıyla üretim yapılıyor

İldeki 14 OSB’de 108 bin 354 kişi istihdam ediliyor. OSB’ler bu zorlu süreçte üretimin aksamadan devam etmesi için, çalışanlarının sağlığını korumak adına, devletin belirlediği hijyen kurallarına ve tüm tedbirlere uyarak, üretime devam ediyor. Olası bir vaka ihtimaline ve bulaşma riskine karşı erken tedbir alınmasının oldukça önemli olduğu noktasındaki ortak fikirlerini beyan eden OSB başkanları, çalışanların fabrikalarda COVID- 19 taramasından geçmesi gerektiğini vurguluyor.

“Fabrikaların %34’ü durma noktasında"

OSB başkanlarının COVID-19 testi taleplerini desteklediğini ifade eden Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, salgın nedeniyle Kocaeli’de Mart ayında kapasite kullanımlarının gerilediğini, fabrikaların yüzde 63’ünün kapasite kullanımlarının düştüğünü belirtti. Zeytinoğlu, “OSB’lerde kapasite kullanımı yüzde 25 geriledi. Nisan’da fabrikaların yüzde 34’ü durma noktasına geldi. Otomotiv yan sanayiine ise talep bir anda kesildi. Stoklar arttı. Montaj tedarikçilerinde de sıkıntı var. İhracat Mart’ta yüzde 21 düşüşle 2.1 milyar dolara geriledi” diye konuştu. Zeytinoğlu, firmaların çalışanlarına COVID-19 testinin yapılmasının doğru olacağını, virüsün çoğunluğa bulaşmasının daha kötü sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

“Test yapılması sanayiye örnek olur”

Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler, “Virüs hızlı yayılıyor ama üretimin de devam etmesi gerekiyor. Eğer ekonomi tamamen çökerse ülkenin geleceği de iyi olmaz. Gebze Organzie Sanayi Bölgesi’nin (GOSB) ilk çeyrekte 2.7 milyar dolara yakın ihracatı var. Bu çok önemli bir rakam. Diğer OSB’lerimizde de üretim devam ediyor. Gerek vardiya sistemiyle gerekse home office olarak çalışmaya devam edilmeli. OSB’lerin girişinde yapılan kontrol sistemlerinin yeterli olmadığı noktada, firmalarda COVID-19 testi yapılması bu soruna çözüm olacaktır. Bu da Türkiye’ye ve diğer OSB’lere örnek bir çalışma olur” diye konuştu.