Sanayici üretimde yükün azalmasını talep ediyor
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yüksek faiz, finansmana erişim sorunları ve artan maliyetlerin üretimi zorladığını belirterek, sanayicinin üretim, yatırım ve ihracatı destekleyecek yeni adımlar beklediğini söyledi.
KAYSERİ-DÜNYA
Kayseri Sanayi Odası Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı; Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Abidin Özkaya, Orta Doğu’daki savaşın sanayicileri zorladığına dikkat çekerek, “Özellikle Orta Doğu’daki İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaş, işlerimizi daha da karmaşık hâle getirmiş olup, zorlu ve bir o kadar da külfetli bir süreci reel sektör olarak yönetme zorluğumuzu ortaya çıkarmıştır. Bu sıkıntılı dönemde, başta ekonomi yönetiminin ve ilgili karar vericilerimizin, reel sektörün sorunlarına çözüm üretmek, mevcut sürecin daha az hasarla atlatılması adına, sanayicinin sesine kulak vererek birlikte ülkemizin geleceğini, üretimini, kısaca sanayisini sekteye uğratmamak en önemli görevimiz olmalıdır diyorum” dedi.
Son üç yıldır uygulamada olan ekonomik programın yan etkilerinin sanayicileri yorduğunu belirten Özkaya, “Özellikle finansa erişimdeki zorluklar, iç talepteki tüketimi kısma politikası, dış talepteki eş zamanlı daralmalar ve savaş nedeni ile daha da artan üretim maliyetlerindeki artışlar maalesef üretimi kısıtlamakta, azalan üretim miktarı ile de rekabet ortamı bozularak enflasyonla mücadeleye zarar vermektedir. Özellikle üretim kısıtlamalarında sektörel olarak emek yoğun sektörlerde stres daha da artmakta, bazı işletmelerden üretim durdurma ya da azaltma yönünde haberler gelmektedir. Son açıklanan üretim endeksindeki eksi yönlü ivmelenme de bu tezimizin doğruluğuna işaret etmektedir” diye konuştu.
Özkaya, sanayicilerin yaşadığı sıkıntılardan dolayı bir miktar politika değişikliği olması, bu değişikliğin de üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı özendirecek hamlelerle vakit kaybedilmeden yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Daha sonra kürsüye gelen Mehmet Büyüksimitci, küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği bir süreçten geçtiklerini ifade ederek; “Dünya genelinde yüksek faiz politikalarının etkileri sürerken, talepte yavaşlama ve ticarette korumacı eğilimlerin artması üretim ve ihracat üzerinde baskı oluşturmaktadır. Özellikle ana ihracat pazarlarımızda büyümenin zayıf seyretmesi, sanayicimizin sipariş ve kapasite kullanım oranlarını doğrudan etkilemektedir” dedi.
“Finansmana erişim en önemli sorun”
Finansmana erişimde yaşanan güçlükler, yüksek kredi faizleri ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sıkıntıların sanayicinin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Büyüksimitci; “Bugün birçok sanayicimiz üretimden çok finansman yönetimiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Oysa üretimin, yatırımın ve ihracatın sürdürülebilirliği için reel sektörün daha güçlü desteklenmesi gerekiyor. İş dünyamız yatırım iştahını korumak istiyor ancak mevcut finansman şartları bunu zorlaştırıyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde üretim maliyetlerinin hızla yükselmesi, enerji giderleri, işçilik yükleri ve kur seviyesinin ihracatçının rekabetçiliğini desteklememesi önemli sorunlarımız arasında. İhracatçımız bir yandan artan maliyetlerle mücadele ederken diğer yandan düşük kur nedeniyle uluslararası pazarlarda fiyat tutturmakta zorlanıyor” diye konuştu. Başkan Büyüksimitci; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin bozdurulmasına yönelik verilen döviz dönüşüm desteğinin üç ay daha uzatılmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Ancak bu desteğin sadece kısa süreli uzatmalarla değil, en az bir yıllık dönemler halinde planlanması ve oranının da en az yüzde 5 seviyesine yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte uygulama şartlarının sadeleştirilmesi, desteğin daha erişilebilir hale getirilmesinde önemli rol oynayacaktır” dedi.