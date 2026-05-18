Sanayici üretimde yükün azalmasını talep ediyor

Kayseri Sanayi Odası Mayıs Ayı Olağan Mec­lis Toplantısı; Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkan­lığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek isti­şare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komi­tesi üyelerinin katılımı ile ger­çekleştirildi. Toplantının açı­lış konuşmasını yapan Abidin Özkaya, Orta Doğu’daki sava­şın sanayicileri zorladığına dik­kat çekerek, “Özellikle Orta Do­ğu’daki İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaş, işlerimizi daha da kar­maşık hâle getirmiş olup, zorlu ve bir o kadar da külfetli bir sü­reci reel sektör olarak yönetme zorluğumuzu ortaya çıkarmış­tır. Bu sıkıntılı dönemde, baş­ta ekonomi yönetiminin ve il­gili karar vericilerimizin, reel sektörün sorunlarına çözüm üretmek, mevcut sürecin da­ha az hasarla atlatılması adına, sanayicinin sesine kulak vere­rek birlikte ülkemizin geleceği­ni, üretimini, kısaca sanayisini sekteye uğratmamak en önemli görevimiz olmalıdır diyorum” dedi.

Son üç yıldır uygulamada olan ekonomik programın yan etkilerinin sanayicileri yordu­ğunu belirten Özkaya, “Özellik­le finansa erişimdeki zorluklar, iç talepteki tüketimi kısma po­litikası, dış talepteki eş zamanlı daralmalar ve savaş nedeni ile daha da artan üretim maliyetle­rindeki artışlar maalesef üreti­mi kısıtlamakta, azalan üretim miktarı ile de rekabet ortamı bozularak enflasyonla mücade­leye zarar vermektedir. Özellik­le üretim kısıtlamalarında sek­törel olarak emek yoğun sektör­lerde stres daha da artmakta, bazı işletmelerden üretim dur­durma ya da azaltma yönünde haberler gelmektedir. Son açık­lanan üretim endeksindeki eksi yönlü ivmelenme de bu tezimi­zin doğruluğuna işaret etmek­tedir” diye konuştu.

Özkaya, sanayicilerin yaşa­dığı sıkıntılardan dolayı bir miktar politika değişikliği ol­ması, bu değişikliğin de üreti­mi, yatırımı, istihdamı ve ih­racatı özendirecek hamlelerle vakit kaybedilmeden yapılma­sı gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra kürsüye gelen Mehmet Büyüksimitci, küre­sel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği bir süreçten geç­tiklerini ifade ederek; “Dünya genelinde yüksek faiz politika­larının etkileri sürerken, talep­te yavaşlama ve ticarette koru­macı eğilimlerin artması üre­tim ve ihracat üzerinde baskı oluşturmaktadır. Özellikle ana ihracat pazarlarımızda büyü­menin zayıf seyretmesi, sana­yicimizin sipariş ve kapasite kullanım oranlarını doğrudan etkilemektedir” dedi.

“Finansmana erişim en önemli sorun”

Finansmana erişimde yaşa­nan güçlükler, yüksek kredi fa­izleri ve işletme sermayesi ih­tiyacının karşılanmasında ya­şanan sıkıntıların sanayicinin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Büyüksimitci; “Bugün birçok sanayicimiz üretimden çok fi­nansman yönetimiyle uğraş­mak zorunda kalıyor. Oysa üre­timin, yatırımın ve ihracatın sürdürülebilirliği için reel sek­törün daha güçlü desteklenme­si gerekiyor. İş dünyamız yatı­rım iştahını korumak istiyor ancak mevcut finansman şart­ları bunu zorlaştırıyor. Özellik­le emek yoğun sektörlerde üre­tim maliyetlerinin hızla yük­selmesi, enerji giderleri, işçilik yükleri ve kur seviyesinin ih­racatçının rekabetçiliğini des­teklememesi önemli sorunla­rımız arasında. İhracatçımız bir yandan artan maliyetlerle mücadele ederken diğer yan­dan düşük kur nedeniyle ulus­lararası pazarlarda fiyat tut­turmakta zorlanıyor” diye ko­nuştu. Başkan Büyüksimitci; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihracat be­dellerinin bozdurulmasına yö­nelik verilen döviz dönüşüm desteğinin üç ay daha uzatıl­masını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Ancak bu desteğin sadece kısa süreli uzatmalar­la değil, en az bir yıllık dönem­ler halinde planlanması ve ora­nının da en az yüzde 5 seviye­sine yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte uygulama şartlarının sadeleş­tirilmesi, desteğin daha erişile­bilir hale getirilmesinde önem­li rol oynayacaktır” dedi.