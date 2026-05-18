Google Haberler

Sanayici üretimde yükün azalmasını talep ediyor

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yüksek faiz, finansmana erişim sorunları ve artan maliyetlerin üretimi zorladığını belirterek, sanayicinin üretim, yatırım ve ihracatı destekleyecek yeni adımlar beklediğini söyledi.

Sanayici üretimde yükün azalmasını talep ediyor

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri Sanayi Odası Mayıs Ayı Olağan Mec­lis Toplantısı; Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkan­lığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek isti­şare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komi­tesi üyelerinin katılımı ile ger­çekleştirildi. Toplantının açı­lış konuşmasını yapan Abidin Özkaya, Orta Doğu’daki sava­şın sanayicileri zorladığına dik­kat çekerek, “Özellikle Orta Do­ğu’daki İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaş, işlerimizi daha da kar­maşık hâle getirmiş olup, zorlu ve bir o kadar da külfetli bir sü­reci reel sektör olarak yönetme zorluğumuzu ortaya çıkarmış­tır. Bu sıkıntılı dönemde, baş­ta ekonomi yönetiminin ve il­gili karar vericilerimizin, reel sektörün sorunlarına çözüm üretmek, mevcut sürecin da­ha az hasarla atlatılması adına, sanayicinin sesine kulak vere­rek birlikte ülkemizin geleceği­ni, üretimini, kısaca sanayisini sekteye uğratmamak en önemli görevimiz olmalıdır diyorum” dedi.

Son üç yıldır uygulamada olan ekonomik programın yan etkilerinin sanayicileri yordu­ğunu belirten Özkaya, “Özellik­le finansa erişimdeki zorluklar, iç talepteki tüketimi kısma po­litikası, dış talepteki eş zamanlı daralmalar ve savaş nedeni ile daha da artan üretim maliyetle­rindeki artışlar maalesef üreti­mi kısıtlamakta, azalan üretim miktarı ile de rekabet ortamı bozularak enflasyonla mücade­leye zarar vermektedir. Özellik­le üretim kısıtlamalarında sek­törel olarak emek yoğun sektör­lerde stres daha da artmakta, bazı işletmelerden üretim dur­durma ya da azaltma yönünde haberler gelmektedir. Son açık­lanan üretim endeksindeki eksi yönlü ivmelenme de bu tezimi­zin doğruluğuna işaret etmek­tedir” diye konuştu.

Özkaya, sanayicilerin yaşa­dığı sıkıntılardan dolayı bir miktar politika değişikliği ol­ması, bu değişikliğin de üreti­mi, yatırımı, istihdamı ve ih­racatı özendirecek hamlelerle vakit kaybedilmeden yapılma­sı gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra kürsüye gelen Mehmet Büyüksimitci, küre­sel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği bir süreçten geç­tiklerini ifade ederek; “Dünya genelinde yüksek faiz politika­larının etkileri sürerken, talep­te yavaşlama ve ticarette koru­macı eğilimlerin artması üre­tim ve ihracat üzerinde baskı oluşturmaktadır. Özellikle ana ihracat pazarlarımızda büyü­menin zayıf seyretmesi, sana­yicimizin sipariş ve kapasite kullanım oranlarını doğrudan etkilemektedir” dedi.

“Finansmana erişim en önemli sorun”

Finansmana erişimde yaşa­nan güçlükler, yüksek kredi fa­izleri ve işletme sermayesi ih­tiyacının karşılanmasında ya­şanan sıkıntıların sanayicinin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Büyüksimitci; “Bugün birçok sanayicimiz üretimden çok fi­nansman yönetimiyle uğraş­mak zorunda kalıyor. Oysa üre­timin, yatırımın ve ihracatın sürdürülebilirliği için reel sek­törün daha güçlü desteklenme­si gerekiyor. İş dünyamız yatı­rım iştahını korumak istiyor ancak mevcut finansman şart­ları bunu zorlaştırıyor. Özellik­le emek yoğun sektörlerde üre­tim maliyetlerinin hızla yük­selmesi, enerji giderleri, işçilik yükleri ve kur seviyesinin ih­racatçının rekabetçiliğini des­teklememesi önemli sorunla­rımız arasında. İhracatçımız bir yandan artan maliyetlerle mücadele ederken diğer yan­dan düşük kur nedeniyle ulus­lararası pazarlarda fiyat tut­turmakta zorlanıyor” diye ko­nuştu. Başkan Büyüksimitci; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihracat be­dellerinin bozdurulmasına yö­nelik verilen döviz dönüşüm desteğinin üç ay daha uzatıl­masını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Ancak bu desteğin sadece kısa süreli uzatmalar­la değil, en az bir yıllık dönem­ler halinde planlanması ve ora­nının da en az yüzde 5 seviye­sine yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte uygulama şartlarının sadeleş­tirilmesi, desteğin daha erişile­bilir hale getirilmesinde önem­li rol oynayacaktır” dedi.

Çok Okunanlar