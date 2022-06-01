Sanayiciden asgari ücrete zam çağrısı

Nihat DELİBAŞI

EBSO mayıs ayı meclis toplantısında gündem enfl asyon oldu. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, dünya genelinde gıda enfl asyonunun yüzde 30 seviyesindeyken Türkiye’de bunun yüzde 89 olduğunu belirterek, “Türkiye’de biz hiç mi tarım yapmıyoruz” derken EBSO Meclis Üyesi Hasan Küçükkurt günde 60 bin kişiye yemek veren firmanın temsilcisi olarak önümüzdeki günler çok daha zor geçecek uyarısında bulundu. EBSO Meclis Üyesi Haluk Tezcan da Türkiye’nin tarım reformuna ihtiyacını dile getirdi.

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün’ün, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” başlıklı sunum yaptığı meclis toplantısında konuşan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, küresel ekonomik ortamda yaşanan belirsizliklerin iş dünyasına etkilerine değinerek orta vadeli ekonomi programına ihtiyaç olduğunu söyledi. Yorgancılar, “Eğer 6 aylık ve 1 yıllık orta vadeli program oluşturulursa ve orada hedeflenen işsizlik oranı, büyüme, döviz kuru gibi bilgilere yer verilirse biz de maliyetlerimizi, fiyatlarımızı ona göre belirleyebiliriz” dedi. Enfl asyon rakamlarının yarattığı belirsizliğe değinen Yorgancılar, “5 ayın sonunda yüzde 45 civarında olan ÜFE- TÜFE’nin ortalamasında çalışanlara bir zam yapma durumu doğdu. ‘Benim sorunum değil’ deyip kenara oturup bakmak doğru değil. Eğer sosyal yaşam dengesini kuramazsak iş farklı boyutlara gider. Bizim çözmemiz gereken konuların başında enfl asyon, hayat pahalılığı var. Gıda enfl asyonu dünyada yüzde 30 dolayında iken bu rakam bizde yüzde 89. Yüzde 89 gıda enfl asyonunun olduğu bir ortamda biz hiç mi tarım yapamıyoruz. Gıda enfl asyonu öncelikli çözmemiz gereken konulardan biri. Çünkü, asgari ücret esas buna bağlı. Yılbaşında yapılan zam maalesef erimiş durumda. Asgari ücrette bir düzenleme yapılması lazım” diye konuştu.

Tarımda reform zamanı

EBSO Meclis üyesi Haluk Tezcan da buğday üreticisinin fiyattan memnun olmadığını belirterek, farklı ürün dikimine yöneldiği bilgisini paylaştı. Tezcan, “Şu anda buğday harmanı başladı. Geçen yıldan iyi olacağını düşünüyoruz. Ama çiftçi buğday satmıyor. Stoğa geçti. Lisanslı depolar, fonlar çok ciddi buğday stokluyor. Biz buğdaya erişimi ithalatla yapıyoruz. İhracatın kesintiye uğramaması için devletimizle birlikte çalışıyoruz. Türkiye’nin buğdaya ulaşması konusunda bir problem yok ama emtia fiyatlarının çok yükselmiş olması karşısında, çiftçinin artan maliyetlere karşı daha çok desteklenmesi gerekiyor. Tarımda reform şart. Atatürk’ün kağnı döneminden traktörlü döneme geçtiği gibi bizimde yapay zekayı toprakla buluşturmamız lazım” dedi.

Buğday olursa sıkıntı olmaz ama buğday yok

EBSO Meclis Üyesi Hasan Küçükkurt ise günde 60 bin kişiye yemek sattıklarını belirterek, “Buğday olursa sıkıntı olmaz ama buğday yok. Torbalı’daki arazimize buğday ektim. 2.5 TL fiyat verildi. Şimde 6. 8 TL’ye buğday ithal ediyoruz. Üreticinin, çiftçinin korunması gerekiyor. Makarna aldım, parasını gönderdim. Fabrika parayı geri gönderdi. Üretim yapamıyoruz diye. 5 kg2’si 75 TL olan salça, 110TL oldu. Önümüzdeki günler zorlu geçecek. Ocak ayında 280 TL olan şekerin çuvalı bin 300 TL oldu ve şekerde bulamıyoruz. Gıda enfl asyonu öyle 84 falan değil” dedi.

Hisarcıklıoğlu'ndan devam et mesajı

Öte yandan EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, gelecek dönem aday olmayacağını açıklayan Ender Yorgancılar’ın bu kararını gözden geçirmesi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in kendisini telefonla arayarak, Başkan Yorgancılar’ın bu kararını gözden geçirmesi talebinde bulunduğunu açıkladı. Esen, “Ben de Sayın Başkanın almış olduğu kararı gözden geçirmesinin doğru olacağı kanaatindeyim” dedi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da kararını bir kez daha gözden geçirdikten sonra gerekli açıklamada bulunacağını söyledi.