Sanayiciden çevrim içi tahsis uygulamasına büyük ilgi: İlk ayda OSB'lerin üçte birine başvuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırım alanlarının çevrim içi tahsisine yönelik yeni uygulamanın ilk ay sonuçlarını açıkladı.

Bakan Kacır, OSB yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yatırım alanlarının tahsis sürecinin sanayicilere kolaylaştırıldığını ve uygulamanın ilk ayında yatırım yerlerinin üçte birinden fazlasına başvuru gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin dört bir yanındaki OSB’lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarının, her ayın ilk pazartesi günü sanayicilerin çevrim içi erişimine açıldığını anımsatarak, "Bu ilgi, attığımız adımın sanayicilerimiz tarafından teveccühle karşılandığının göstergesidir" dedi.

Kacır ayrıca, bu hafta içinde başlatılan ikinci ilan ile 94 OSB’de toplam 16 milyon metrekare büyüklüğünde bin 184 parselin tahsis başvurularına açıldığını, kuruluş aşamasındaki 10 OSB’de ise 8 milyon metrekareye yakın alanın ön tahsis başvuruları için ilan edildiğini kaydetti.

Bakan Kacır, söz konusu düzenlemenin ülkenin dört bir yanında yeni yatırımların önünü açacağını belirterek, “Hedefimiz, ülkemizi yeni yatırımlarla buluşturmak” dedi.