Sanayiciden devreden KDV’ler için ‘önce iade, sonra kontrol’ talebi

Kapanmalar Kapanm nedeniyle ciro ve v gelir kaybı yaşayan iş işletmeler, 80 milyar TL’yi TL’y bulan devreden KDV alacaklarının kısa vadede va ödenmesini istiyor. is Bu dönemde finansmana erişimde de sıkıntılar yaşandığına işaret eden reel sektör temsilcileri, KDV iadelerinin ödenmesinin, sermaye ihtiyacının karşılanmasına ve şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesine katkı vereceğini dile getirdi. İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Önce iade sonra kontrol” önerdiklerini söyledi.MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise mahsuplaşma istediklerini söyledi. TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat da “Sanayicinin bu finansman maliyetleriyle boğuşurken kendi alacağına ulaşamaması, büyük bir haksızlık. Geri ödeme yapılamıyorsa mahsuplaşma yoluna gidilmeli” dedi. Pandemide kârlılığın düşmesi ve yaşanan ciro kaybı KDV alacaklarını tekrar gündeme getirdi. DÜNYA’ya konuşan birçok sektör temsilcisi KDV alacaklarının çözüme kavuşturulmasını istiyor. Yeni yatırımlar için kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten sanayiciler, finansmana erişim sıkıntısı yaşandığı bu dönemde KDV iadelerinin önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekiyor. 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 2 milyonu aşkın mükellefin 225 milyar TL devreden KDV’si bulunduğu ifade ediliyor. Reel sektörün devreden KDV alacağı ise yaklaşık 70 ila 80 milyar TL’ye ulaşıldığı vurgulanıyor.

Ürün satıldıktan sonra KDV’si ödenmeli

KDV iade sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bununla birlikte önce iade sonra kontrol modeli gibi bir önerimiz var. Bu süreçte mükellefin iade taleplerinin alt firma kontrollerinin yapılması ve bütün eksikliklere cevap verilmesi üzerine yapılmakta olup, bu süreç bazen 6 ay ile 1 yıl bazen de 1 yıldan uzun zaman alıyor. Buna ilişkin önce iade, sonra kontrol modeli getirilebilir” dedi. Konuya ilişkin diğer bir taleplerinin de üretici/ithalatçı firmalarda ‘Satıştan KDV’ sistemine geçilmesi gerektiğini belirten Pelister, “Bizim önerimiz ürün satıldıktan sonra KDV’sinin ödenmesi. Bu yöntem işletme sermayesini büyütmek için çok önemli. Çünkü işletmelerimizin sürdürülebilirliği sağlayabilmesi ve yeni yatırım yapabilmeleri için sermayelerini büyütmeleri gerekiyor” diye konuştu.

KDV alacağı borçları karşılıyor

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Türkiye ihracatı içinde yüzde 11 paya sahip olan sektörümüz KDV iadeleri için hayli mesai harcıyor ve bu fasıldan doğan alacağının finansman yüküyle uğraşıyor. KDV alacakları konusunda bazı üyelerimizin alacaklarının borçlarını neredeyse karşılar mertebelere ulaştığını duyuyoruz. Faizlerin hayli yüksek olduğu bu dönemde alacaklarımız hızla kıymetini yitiriyor. Birikmiş KDV alacakları çok uzun zamandır sektörün öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığından, kamu borçlarıyla mahsuplaşma önerisini destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Birçok reel sektörde olduğu gibi hazır giyim sektöründe de devreden KDV alacakları büyük bir sorun olduğunu ifade eden TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Sanayicinin bu finansman maliyetleriyle boğuşurken kendi alacağına ulaşamaması büyük bir haksızlık. Geri ödeme yapılamıyorsa mahsuplaşma yoluna gidilmeli” dedi.

"Sanayicilere KDV alacakları taksitler halinde ödenebilir"

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, devreden KDV’nin zamanla enflasyon karşısında eridiğini söyledi. Öztiryaki şöyle devam etti; “Yeni yatırımlar kapsamında ödenen KDV’nin indirim yoluyla giderilmesi uzun süre alıyor. Özellikle ağırlıklı ihracata yönelik çalışan firmalarımızın yurtiçi satışları görece az olduğundan devreden KDV stokunun eritilmesi mümkün olmuyor. Devreden KDV’de zamanla enflasyon karşısında eriyor” dedi. KDV alacakları AB ülkelerinde dönemsel olarak nakit veya mahsuplaşma şeklinde ödendiğini belirten Öztiryaki, “Bizim bu alacakların peşin olarak ödenmesi gibi bir talebimiz yok. Ancak pandeminin etkisiyle ciro ve karlılığı düşen sanayicilerin KDV alacakları onları rahatlatmak üzere taksitler halinde ödenebilir” diye konuştu.

Kamu borç ödemeleri ile mahsuplaşma yapılabilir

Otomotiv tedarikçileri, düşen ciro ve kar nedeniyle kısa vadeye dönüşen kredi borçlarını ödemekte zorluklar yaşıyor. Sektörün yeni kredi ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “Kısa ve orta vadeli borçların yapılandırılması gerekiyor. Yeni yatırımlar için KDV alacaklarının ödenmesi veya devreden KDV’ler için kamu borç ödemeleri ile mahsuplaşma yapılabilir” dedi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, KDV iadelerinin önemli bir kaynak olarak görüldüğünü söyledi. Şirketler yeni yatırımlar içinde kaynağa ihtiyaç duyduğunu ifade eden Güleç, “Bu sebeple, KDV iade prosedürlerinin hızlı ve net şekilde belirlenmesi gerekiyor” diye konuştu.