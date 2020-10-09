Sanayiciler, değerlemenin değerlendirilmesini istedi

09 Ekim 2020

Sanayicilerin isteği üzerine, değerleme çalışmalarının tarafları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ankara’da toplantıya çağrıldı. Toplantı 13 Ekim salı günü yapılacak.

Dünya gazetesinin dijital kanallarda gerçekleşen canlı yayınında “sanayici ile eksperler arasındaki değer tartışması” ele alındı. Vahap Munyar’ın yönetiminde gerçekleşen oturuma Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Başkanı Tahir Nursaçan, Gaboras CEO'su Kurtuluş Altun katıldı.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, bir fabrikanın değerlemesini yapan her bir tarafın birbirinden çok büyük farklar içeren sonuçlar ortaya koyduğunu, bankaların ayrı değer belirlediğini, eksperlerin ayrı değer yazdıklarını belirterek, “fabrikanın gerçek değerinin 3’te 1’ini değer olarak yazanlar var. Fabrikayı değersizleştirmek kendi ayağımıza sıkmaktır” dedi.



Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan da, “Baskı altında bir malın fiyatı 3’te 1’e düşürülüyorsa, ekspertizin anlamı kalmaz. Değerlemede baskıyı ortadan kaldırmak gerekir” diye konuştu.

Katılımcılar canlı yayında şu görüşleri dile getirdiler:

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar:

-Türkiye’nin finansal açıdan sığ bir yapıya sahip olduğunu, derinliğinin az olduğunu konuşuyoruz. Böyle bir ortamda dönüyoruz ekspertizlerle fabrikalarımızın değerini daha da düşürüyoruz. Bunu yaparak kendi ayağımıza sıkıyoruz.

-Fabrikalarımızın değerini 3’te 1’ine çekmek kimin işine yarar?

-Bir sanayi tesisinin 3 ayrı değeri olur mu? Herkes, kesim ayrı bir değer belirliyor.

-Sanayici olarak biz hakkaniyet arayışındayız. Sanayicinin fabrikasının gerçek değerinin belirlenmesini istiyoruz.

-Antalya’da OSB dışında, hemen yanı başındaki arsanın m2 fiyatı 1.500 liraya kadar çıkıyor. OSB içinde ise 750 lira. Soruyorum, içeride bu kadar altyapı varken, tersine bu kadar fiyat farkı olur mu?

-Alnımızın akıyla yaptığımız fabrikaların değersizleştirilmesinden muzdaribiz. Finans şirketleri, ekspertizler ile gerçeklik arasında sıkışmış kalmış.

-Bu ülkede rant sahibi olan rahat bir uyku çekerken istihdam yaratan, üretim yapan sanayici rahat değil. Uykusuz geceler geçiriyoruz.

-OSBÜK’e ve BBDK’ya başvurduk. Değerleme konusundan herkes dertlidir. Bu konuda taraflar olarak, bakanlığın çağrısı üzerine salı günü Ankara’da bir araya geleceğiz.

-Biz sanayicinin hakkını korumak için bu mücadeleyi veriyoruz. Bunun için seçildik.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan:

-Sanayicinin değersizleştirilmesi çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Sanayiciye sahip çıkmazsak ne olacak?

-Baskı altında bir malın fiyatı 3’te 1’e düşürülüyorsa, ekspertisin anlamı kalmaz.

Değerlemede baskıyı ortadan kaldırmak gerekir.

-344 organize sanayi bölgesi var. Üretim yapılıyor, istihdam yaratılıyor buralarda. Sanayicinin malını değersizleştirmek yanlıştır.

-Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Kendi içimizdeki dinamikleri doğru kullanarak bir yere gelebiliriz. Müteşebbisimize sahip çıkmak gerekir.

-İşadamlarını değersizleştirmek bizi bir yere götürmez. Sanayicimizin malını değerlendirmek gerekir.

Gaboras CEO'su Kurtuluş Altun:

-Gayrimenkul, 228 trilyon dolarla dünyanın en büyük sektörüdür.

-Türkiye’de 130 civarında değerleme firması var. Türkiye’de yılda (kayıtlı-kayıtsız) 300 milyar doların üzerinde gayrimenkul takas ediliyor.

-Değerleme sektörü teknoloji ile yeterince buluşmadı. Gerçek sorunlarla yüzleşilmesi gerekir.

-GABORAS’ın durduğu nokta hakkaniyet noktasıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz.

-Bankalarla ODIT firmaları (değerleme firmaları) arasında mutlaka bir mekanizma kurulması gerekir.

-Sanayi sektörü kadar tarım sektörü de turizm sektörü de rahatsız. Değer hesaplanırken sadece makineler esas alınmaz.