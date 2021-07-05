Sanayiciler, Kanal İstanbul’a gümrüklü cep liman istiyor

Merve YİĞİTCAN

Temeli geçen hafta büyük tartışmalar eşliğinde atılan Kanal İstanbul projesinin merkezinde yer alan sanayiciler, proje çerçevesinde Sazlıbosna Barajı’ndaki geniş alana gümrüklü bir cep liman yapılmasını istiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Öz-Ar Özel Endüstri Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Yavuz, söz konusu cep limanın yapılması halinde sanayicinin lojistik masraflarının azalacağını, ihracatın da daha hızlı gerçekleştirileceğini söylerken; aynı zamanda şehir içine sıkışan sanayinin bu bölgeye gelmesiyle trafiğin ve yerleşim yerlerinin rahatlayacağını, İstanbul’un yükünün hafifleyeceğini kaydetti. Öz-Ar Endüstri Bölgesi’nin, Teskoop Sanayi Bölgesi ile İstanbul’daki ilk endüstri bölgelerinden olduğunu söyleyen Yavuz, Sazlıbosna Barajı çevresinde yaklaşık 40 milyon metrekarelik sanayi ve endüstri alanı olduğu bilgisini verdi.

Tüm projelerin merkezinde

Öz-Ar Özel Endüstri Bölgesi’nin kanal projesine kuş uçuşu 1 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırlatan Yavuz, kanala sadece konut-arsa özelinde bakılmaması gerektiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı: “Sanayiciler olarak ürettiğimiz malı dünyaya ihraç etmek istiyoruz. İhracat için de ulaşım çok önemli. Sazlıbosna Barajı bölgesinin, havalimanına yakınlığı çok önemli.

Aynı zamanda bölgeye TCDD tarafından yapılan yeni bir lojistik merkezi var, oradan Avrupa’ya ürünlerimiz raylı sistemle gidebilecek. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolları da bölgemizin içinden geçerek karayolu taşımacılığını da kolaylaştıracak. Bölgemiz bütün projelerin merkezinde. İşte bu noktada bir de gümrüklü bir cep liman yapılması buradaki üretimin dünyaya ihraç edilmesini daha da kolaylaştıracak.”

İstanbul’un yükünü hafifletir

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki sanayicilerin Ambarlı Limanı’na mahkum edildiğini ifade eden Yavuz, Ambarlı Limanı’na ulaşımın, Avcılar-Beylikdüzü anayolunda trafiği kilitlediğine dikkat çekerek, bu sorununun hem sanayi hem de vatandaşları olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Yapılacak bir cep limanın sadece bölgedeki sanayicileri değil tüm şehri rahatlatacağını savunan Yavuz, “Sadece trafik açısından da değil. Sanayi alanları Bağcılar’da, Esenler’de, İkitelli’de yani şehrin içine sıkışıp kaldı. Cep limanla bu bölge cazibe merkezi olursa, İstanbul’un içine sıkıp kalmış üretim tesisleri de gönüllü olarak buraya taşınmış olacak” şeklinde konuştu.

‘Zaman tasarrufu sağlar’

Sazlıbosna Barajı yakınlarındaki en büyük sanayi alanlarından biri de TESKOOP Özel Endüstrisi Bölgesi. TESKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Harun Tavukçuoğlu da, kanala gümrüklü bir cep liman yapılması halinde bunun bölge sanayisi için çok önemli bir fırsat yaratacağını kaydetti. Burada yapılacak bir limanın, kapasitesi oranında önce İstanbul ve sonra çevre limanlarının da iş yükünü azaltacağını savunan Tavukçuoğu, bu sayede İstanbul şehir içi trafiğine de olumlu katkısı olacağını dile getirdi. Tavukçuoğlu, söz konusu cep liman yapıldığı takdirde, bölgedeki sanayiciler için zaman tasarrufu ve lojistik maliyetler açısından avantaj sağlayacağını vurguladı.