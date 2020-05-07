“Sanayiciler tarım arazisi satın alıyor”

07 Mayıs 2020

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarfından düzenlenen Basın Toplantıları serisinin 5’incisinin konuğu, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birlik Başkanı Hayrettin Uçak oldu. Başkan Uçak, gazetecilerden oluşan 40 katılımcının sorularını yanıtladı. Konuşmasına pandemi süresince İzmir’deki ekonomi haberlerinin basına iletilmesi noktasında EMD’nin önemli bir görev üstlendiği söylerek teşekür eden Başkan Hayrettin Uçak, bu süreçte tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını da sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin Nisan ayı sonunda tanıtımını yaptığı Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) gelecek adına atılmış önemli bir adım olduğunu açıklayan Başkan Uçak, üretici, ihracatçı, işletmeci ve tüketiciyi aynı platformda buluşturan proje ile köye dönüşlerin ve tarıma olan ilginin de artacağını vurguladı.

“Köye göç artacak”

Salgın sonrası farklı bir dünya gelişeceğini, ihracatçıların ve tarım sektörünün de buna uygun pozisyon alması gerektiğini belirten Başkan Hayrettin Uçak, “DİTAP sistemi ile sözleşmeli tarım yapılacak. İyi tarım uygulamalarıyla üretici, satma endişesi yaşamayacak. İster devlet kurumuna isterse ihracatçıya sözleşme karşılığı ürününü satacak. Üreticilerimizin dijital tarıma odaklanmasıyla gençlerimiz de tarıma yönlenecek. Ürününü daha dikmeden kaç liraya satacağını bilecek. Bunun sonucunda da köylere, kırsala dönüş başlayacak. İşini kaybedenler de köylerine dönüp tarıma başladı. Bu artış ekonomimize de olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.

Sadece vatandaşların değil sanayicilerin de tarımın önemini daha iyi kavradığını açıklayan Uçak, “Türkiye’nin bir çok bölgesinde sanayicilerimizin büyük tarım alanları satın aldığını duyuyoruz. Tarım yapmak için geniş çaplı bir çalışmaya ve araştırmaya girdiler. Büyük yatırımcı tarım sektöründe yer almaya başladı. Örneğin Mersin ve civarında 500 – 1000 dönümlük tarım alanları hızla satılıyor. Yatırımcılar ibreyi tarıma çevirdi. Biz tarımın önemli hale gelmesine tabi ki seviniriz” dedi.

Her 100 doların 45’i tarımdan

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 01 Ocak-30 Nisan dönemine ait ihracat rakamlarını da açıklayan Başkan Hayrettin Uçak, “Yaş meyve sebze sektörümüz yüzde 57,4’lük artışla 68,7 milyon dolarlık bir ihracata imza atarken bu rakam, meyve sebze mamullerinde yüzde 10,1’lik artışla 215,4 milyon dolara yükseldi. İki sektör toplamda yüzde 19’luk bir büyümeyle hacmini 284 milyon dolara çıkardı. Pandemi’nin ihracata vurduğu ağır darbeye rağmen, Ege ihracatını tarım sektörü ayakta tutuyor. Egeli ihracatçıların yaptığı her 100 dolarlık ihracatının 45 doları tarımdan geldi. Pandemi ile tarımın vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gördük” ifadelerini kullandı.

Kiraza uzakdoğu yolu gözüktü

Başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerindeki ticari ateşelerle sık sık tele konferans-video konferans yöntemiyle biraraya geldiklerini kaydeden Başkan Hayrettin Uçak şunları söyledi: “Çin ile hemen hemen haftada bir video toplantı yapıyoruz. Özellikle kiraz için önemli ölçüde yol kat etmiş olduğumuzun müjdesini verebilirim. Çin ve uzak doğu pazarında, Kiraz, sert çekirdekli meyveler, diğer meyveler ve meyve sebze mamulleri üzerine çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. Önümüzde kiraz sezonu var. Bizim bölgemiz de kiraz bakımından önemli bir potansiyele sahip. Çin, Tayvan, Güney Kore gibi pazarların açılması bizleri heyecanlandırmakta. Bu sezon Uzakdoğu, Kiraz için önemli pazarlarımızdan biri olacak.”

İki kente 120 bin maske

Mevsimlik işçilerin çalışmasın konusunda da bilgi veren Uçak, “Bu işçilerin bölgemizde çalışmaları konusunda Manisa ve İzmir’deki Tarım İl Müdürlerimiz arayarak maskeye ihtiyaçları olduğunu belirtti. Yaptığımız istişare sonucu maske konusunda Manisa için 50 bin, İzmir için de 70 bin maske vermeyi taahhüt ettik ve bir kısmı teslim edildi” dedi.