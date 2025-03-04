Sanayicilerden OSB'lerde yatırım için yoğun talep

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırımlarından bahsetti.

Kacır, OSB'lerde yatırım süreçlerini şeffaf, erişilebilir ve dijital hale getirdiklerini belirterek tahsis edilebilir tüm yatırım alanlarını çevrim içi erişime açtıkları uygulamalarının sanayicilerden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Bakan Kacır, "5 ayda 158 OSB'de toplam 10,2 milyon metrekarelik 938 yatırım yeri için 1918 sanayicimiz tahsis başvurusu yaptı. 29 OSB'de 24 milyon metrekare alan için 622 sanayicimiz ön tahsis talebinde bulundu." bilgisini verdi.

'Anadolu kentleri üretim üssü olacak'

Kacır, böylelikle yeni fabrikalara yönelik tahsis sürecini başlattıklarını aktararak, "Bu ay 103 OSB'de 1001 yatırım yeri, toplam 15,9 milyon metrekare alan tahsise sunuldu. 27 OSB'de 7,5 milyon metrekare alan ön tahsis başvurularına açıldı. Anadolu şehirlerimizi üretim üssü yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.