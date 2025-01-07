Sanayicilerden OSB'lerdeki arazi tahsislerine büyük ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen, organize sanayi bölgelerindeki arazi tahsislerine sanayiciler büyük ilgi gösterdi.

Uygulamanın ilk üç ayında yaklaşık 10 milyon metrekare için sanayicilerden 900'e yakın fabrika yeri için 1667 başvuru yapıldı. Uygulamaya dair değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımcılardan yoğun ilgi gören uygulamalarıyla OSB'lerdeki tahsis edilmemiş alanları sanayicilerin çevrim içi erişimine sunmaya devam ettiklerine işaret etti.

Kacır, "Yeni uygulamamızın ilk üç ayında yaklaşık 10 milyon metrekare, 900'e yakın fabrika yeri için 1667 başvuru gerçekleşti. Dördüncü ayımızda 96 OSB'de 14 milyon 625 bin metrekare büyüklüğündeki 913 yatırım yerini tahsis başvurularına, 15 OSB'de ise 5 milyon 742 bin metrekarelik alanı ön tahsis başvurularına açtık" değerlendirmesinde bulundu.