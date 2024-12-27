Sanayicilerin destek çağrısı karşılık buldu! Döviz bazlı reeskont kredileri yeniden başlıyor

İhracatçılar ile sanayiciler, finansmana erişimin kolaylaştırılmasını ve ticari kredilere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını istemişti. Sektöre hareket kazandıracak o çağrı karşılık buldu. Türk Eximbank üzerinden döviz bazlı reeskont kredileri yeniden başlatılıyor.

150 milyon dolarlık aylık limit artırılacak

CNBC-e'nin haberine göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, döviz bazlı reeskont kredilerinin yeniden başlatılacağını bildirdi. Döviz bazlı reeskontta aylık firma limitlerinin ise 150 milyon dolar olacağı öğrenildi. Bakan Bolat, reeskont limitlerinin artırılması için yeni adımlar da düşündüklerini söyledi.

İhracatçılar bu krediyi sadece Türk Eximbank üzerinden kullanabilecek.

İhracatçılara daha uygun koşullarla finansman erişimi için reeskont kredi maliyeti yüzde 35’ten yüzde 29,9’a düşürülmüştü.

Reeskont kredisi nedir?

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalar için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile işbirliği içerisinde, Türk Eximbank'a tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/döviz kredisi programına reeskont kredisi denir.