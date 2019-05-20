Sanayiciye 67 lira ek yük

20 Mayıs 2019

Mehmet KARA

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ), Nisan ayına ilişkin megavatsaat (MWHh) başına YEKDEM maliyetleri açıklandı. Buna göre yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme (YEKDEM) mekanizması kapsamındaki santrallere yapılan ödemelerin elektrik maliyetleri üzerindeki ilave etkisini yansıdan YEKDEM maliyeti Nisan ayında 141 lira 68.7 kuruş oldu.

EPİAŞ’ın verilerine dayandılarak yapılan hesaplamalar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) daha önce duyurduğu YEKDEM maliyet tahmininin yaklaşık yüzde 90 oranında saptığını, yani maliyetin beklentilerin yaklaşık iki katı düzeyinde gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Sanayi grubu elektrik aboneleri, ilgili aydaki tahmini elektrik maliyetini hesaplamak için gün öncesi elektrik piyasasında oluşan piyasa takas fiyatının (PTF) üzerine tahmini YEKDEM maliyetini de ekliyor. YEKDEM maliyeti Nisan ayında EPDK’nın tahmini olan 74.3 TL yerine 141.7 TL’ye ulaşınca, aradaki yaklaşık 67 TL’lik fark, beklenmedik ilave bir elektrik maliyeti olarak sanayiciye fatura ediliyor.