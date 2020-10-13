Sanayide beklenenden hızlı artış

13 Ekim 2020

Sanayi üretimi, ağustos ayında aylık yüzde 3.4 ve yıllık yüzde 10.4 ile beklenenden daha hızlı bir artış gösterdi. Beklentiler artışın yüzde 6 civarı olacağı yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 artış gösterdi.

Bakan Varank: En hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz



Bakan Varank sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmesinde: "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,4 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 arttı. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.