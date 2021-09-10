Sanayide çalışan kişi başına üretim yüzde 22,8 yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan-Haziran 2021 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise bu yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1,5 azaldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 6,7, çeyreklik bazda yüzde 0,4 düştü.

En fazla artış dayanıklı tüketimde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 35,2 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 4,3 ile enerji üretiminde oldu.