Sanayide çarklar yavaşladı: Kapasite kullanımı düştü
İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı ağustos ayında 0,3 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı.
Veriler, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 12 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar üzerinden hesaplandı.
Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da aylık bazda 0,4 puan düşerek yüzde 73,5 olarak gerçekleşti.