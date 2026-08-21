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Sanayide çarklar yavaşladı: Kapasite kullanımı düştü

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı ağustos ayında 0,3 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.

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Sanayide çarklar yavaşladı: Kapasite kullanımı düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı.

Veriler, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 12 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar üzerinden hesaplandı.

Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da aylık bazda 0,4 puan düşerek yüzde 73,5 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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