Sanayide cirolar yüzde 27 arttı

13 Ekim 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Ağustos ayı Sanayi Ciro Endeksi verilerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, sanayi ciro endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 25,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.

Bir önceki aya göre artış yüzde 0,8



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.