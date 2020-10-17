Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi 20 Ekim'de gerçekleştirilecek
“Dijital Dönüşüm” kavramının konuşulacağı “İSO Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi”, 20 Ekim'de online olarak gerçekleştirilecek.
İstanbul Sanayi Odası (ISO) ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İSO Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi” 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Zirvenin açılış konuşmasını İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen yapacak.
Zirvede; "Dijital Dönüşüm ve Kamu Teknoloji Politikaları", "Dijital Çağda Yeteneğin Dönüşümü", "Sanayide Dijital Dönüşümün Kilometre Taşları, " İSO Sanayide Dijital Dönüşüm Ofisi – Başarı Hikayeleri ve İstanbul Bölgesi Dijital Olgunluk Analizi Sonuçları" başlıklı 4 panel düzenlenecek.
"Dijital Dönüşüm ve Kamu Teknoloji Politikaları" temalı panelin moderatörlüğünü Dünya Gazetesi'nden Hakan Güldağ yaparken, konuşmacılar arasında Çalık Digital Yönetim Kurulu Başkanı Galip Tözge, GE Digital Türkiye Genel Müdürü Uygar Doyuran, Şölen CEO'su Elif Çoban ve Borçelik CDO & CTO'su Mustafa Ayhan yer alacak.
Proje, sanayinin rekabet gücünü artırmak ve ülke ekonomisi için daha fazla değer yaratılmasını desteklemek hedefiyle gerçekleştirilecek.
Zirvede “Dijital Dönüşüm” kavramı; üretim, tüketim, katma değer, beşeri sermaye gibi farklı boyutlarıyla ele alınacak.