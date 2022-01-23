Sanayide elektrik kesintisi çiğ süt üreticisini vuracak

Ali Ekber YILDIRIM

Ülke genelinde 24 Ocak’ta saat 00:00’ dan itibaren organize sanayi bölgeleri ve dışındaki sanayi tesislerinde haftanın 3 günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Sanayideki elektrik kesintileri çiğ süt üreticisini vuracak. Çiftçiden günlük süt alarak İşleyen süt fabrikaları elektrik kesintisi uygulanacağı için sütü işleyemeyecek. Süt fabrikaları elektrik kesintisi nedeniyle süt işleyemeyecekleri için üreticiden süt alamayacak.

Elektrik kesintisi ile fabrikalarda üretim dursa bile, ineğin memesini kapatamazsınız. Üretici sağıma devam edecek. Fabrikalar alamayınca sütler dökülecek. Üretici mağdur olacak.

Süt sanayicileri, elektrik kesintisinde kendilerine pozitif ayrımcılık yapılmasını belirterek: “ “Üreticiden süt alabilmemiz için fabrikayı çalıştırmamız gerekir. Bu nedenle süt fabrikalarının bu kapsamın dışında tutulması binlerce süt üreticisi için büyük önem taşıyor. Yetkililer bu konuda duyarlılık gösterip süt fabrikalarını kesintinin dışında tutmasını bekliyoruz” görüşünü dile getirdi.