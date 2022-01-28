Sanayide elektrik kesintisi sona erdi, gazda kısıtlama yüzde 20’ye çekiliyor

Mehmet KAYA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanayi için elektrik kesintilerinin 29 Ocak günü itibariyle son bulacağını açıkladı. Üç gün olarak açıklanan kesinti böylece uzamamış ve hafta sonu itibariyle mesai planlamasına zaman kalmış oldu.

Yine Bakanlık açıklamasında doğalgaz kesintisine yönelik olarak ise 31 Ocak itibariyle sanayicilere yüzde 40 oranında gaz çekme kısıtlamasının yüzde 20’ye indirileceği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz vanası kısmi olarak açılıyor

Bu arada İran'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını bildirden BOTAŞ, yaptığı yazılı açıklamada, sanayiye yapılan yüzde 20 kesinti talimatının 31 Ocak günü saat 08.00 itibariyle başlayacağını duyurdu. Açıklamada; 20 Ocak günü başlayan İran gaz kesintisine yönelik, “İran’dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup, BOTAŞ’ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranı 31.01.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile yüzde 20’ye düşürülmüştür” denildi.

Bazı HES'lerde verimli üretim tespit edildi

DÜNYA’nın sektör gözlemcilerinden edindiği bilgilere göre; son dönemdeki yağışlar ve ardından gelen yumuşak havayla bazı hidroelektrik santrallerinde verimli üretim imkanı ortaya çıktığı bu nedenle elektrikte kısıtlamanın kaldırılması imkanı doğduğu vurgulandı.

Doğalgazda ise İran’dan başlayan test gaz akışının olumlu gittiği ve önümüzdeki günlerde ciddi bir sorun belirmezse İran gazının da devreye girebileceği vurgulandı. Havaların yumuşaması nedeniyle de konutlardaki gaz tüketiminin azaldığı, sürecin dengelenme açısından olumlu olmakla birlikte ancak henüz “arz-talep dengesi kuruldu” denemeyeceği vurgulandı.

Havaların yumuşaması nedeniyle de konutlardaki gaz tüketiminin azaldığı, sürecin dengelenme açısından olumlu olmakla birlikte ancak henüz “arz-talep dengesi kuruldu” denemeyeceği vurgulandı.