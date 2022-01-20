Sanayide elektrik kısıtlaması yapılacak

Mehmet KAYA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaparak, doğalgaza dayalı elektrik santrallerine gaz verilememesi kaynaklı olarak elektrik arzında da sıkıntı oluşacağını ve sanayi kuruluşlarına elektrik kısıtlaması yapılacağını duyurdu.



Bakanlık Açıklamasında, İran’ın arıza bildirerek gaz akışını durdurduğu vurgulanarak, 10 gün sürmesi beklenen kesintinin daha erken çözümü için çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bu kesinti kaynaklı bir elektrik sıkıntısının da doğacağı vurgulanarak, “Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen, diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır” denildi.