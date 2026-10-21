Sanayide güven yükseldi: Üretim ve ihracatta beklentiler zayıfladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2026 dönemine ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1.982 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), eylülde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine yükseldi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise aynı dönemde 0,8 puan gerileyerek 102,0 oldu.

Güven endeksini etkileyen faktörler

Endeksi oluşturan göstergeler incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aya ilişkin toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına yönelik değerlendirmeler endeksi olumlu etkiledi.

Buna karşılık gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcamaları ve üretim hacmine ilişkin beklentiler endeks üzerinde aşağı yönlü etki oluşturdu.

İç piyasa siparişlerinde toparlanma

Son üç aya ilişkin değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildiren işletmeler lehine olan seyrin önceki aya göre güçlendiği görüldü.

İç piyasa siparişlerinde azalış bildirenlerin ağırlığı yerini artış bildirenlere bırakırken, ihracat siparişlerinde ise ters yönde bir değişim yaşandı. İhracat siparişlerinde artış bildirenlerin ağırlığı, azalış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğuna yönelik değerlendirmeler zayıflarken, mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirten işletmelerin ağırlığı güçlendi.

Üretim ve ihracat beklentileri zayıfladı

Gelecek üç aya yönelik beklentilerde, üretim hacmi ve ihracat siparişlerinde artış öngören işletmeler lehine olan seyir önceki aya göre zayıfladı.

Buna karşılık iç piyasa siparişlerinde artış bekleyenlerin ağırlığı güçlendi. Aynı dönemde istihdama yönelik artış beklentileri yükselirken, gelecek 12 aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarında artış bekleyenlerin ağırlığı azaldı.

Satış fiyatlarında artış beklentisi güçlendi

Anket sonuçları, imalat sanayinde maliyet ve satış fiyatlarına yönelik artış beklentilerinin güçlendiğini ortaya koydu.

Ortalama birim maliyetlerin son üç ayda arttığını bildiren işletmeler ile gelecek üç ayda artış bekleyenlerin ağırlığı önceki aya göre yükseldi. Gelecek üç aya ilişkin satış fiyatlarında artış beklentileri de güç kazandı.

Öte yandan gelecek 12 aylık dönem sonuna ilişkin yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 31,0 seviyesine geriledi.

Sanayide kötümserlik zayıfladı

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sanayi dalındaki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerinde ise sınırlı bir iyileşme görüldü.

Bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirten işletmeler lehine olan seyrin zayıflaması, sanayide genel görünüme ilişkin olumsuz değerlendirmelerin bir miktar hafiflediğine işaret etti.