"Sanayide hedef verimlilikle yüzde 50 su tasarrufu sağlamak"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanayide su verimliliği seferberliği kapsamında Endüstriyel Su Verimliliği Eylem Planları’nın hazır olduğunu belirterek, “Hedefimiz sanayide, su verimliliği tedbirlerinin uygulanmasıyla yüzde 50’ye varan oranlarda su kazanımı sağlanması’’ dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Sanayide su tasarrufunun sağlanması hedefiyle ‘‘Sanayimiz Suya Vefayla Büyüyor’’ sloganı kapsamında Su Verimliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması programı düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Sanayide Su Verimliliği Çalışmaları Kapsamında Yapılacak İş Birliğine Yönelik Protokol”, iki bakanlığın sanayide su verimliliği uygulamalarına yönelik iş birliğini güçlendirecek. İmza törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, TOBB Başkan vekili İbrahim Burkay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı.
“Sektörel su verimliliği rehberi hazırladık’’
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su verimliliği konusunda ulusal vizyon ve hedefleri ortaya koydukları strateji belgesi ve eylem planlarını yayımladıklarını söyledi. Yumaklı, ‘’Kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliği için hedeflerimizi ve stratejilerimizi belirledik. Sanayide hedefimiz; su verimliliği tedbirlerinin uygulanmasıyla yüzde 50’ye varan oranlarda su kazanımı sağlanması. Hedeflenen oranları sağlamak üzere Endüstriyel Su Verimliliği Eylem Planımız hazır. Yeşil OSB uygulamaları başta olmak üzere, sanayide çevre dostu ve sürdürülebilir üretime katkı sağlamasını hedeflediğimiz çalışmalarımız neticesinde 152 adet sektörel su verimliliği rehberini hazırladık’’ diye konuştu.
“Kişi başı su potansiyeli geriliyor”
Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen, bunun yüzde 97,5’inin tuzlu sulardan oluştuğunu kaydeden Yumaklı, ‘’Küresel su kaynaklarımızın yalnızca yüzde 2,5’lik kısmı tatlı sulardan oluşmaktadır. Bunun da yalnızca üçte biri kullanılabilir durumda. Karşı karşıya olduğumuz iklim krizinde, su kaynaklarımız için daha güçlü iş birliğine ve daha etkili çözüm yollarına ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Sadece 6 yıl sonra nüfusumuz yüzde 10 artarken, su kaynaklarımızın iklim değişikliği etkileriyle yüzde 20 azalacağını öngörüyoruz. Ülkemizde 1.313 metreküp olan yıllık kişi başı su potansiyeli, gerekli tedbirleri almazsak 2030 yılında 1000 metreküpün altına düşecek. Uluslararası su stresi göstergesine göre 2030 yılında su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına dahil olmamız öngörülüyor. İklim değişikliği ile mücadelede Ulusal Katkı Beyanımız hazırlandı. Azaltım ve uyum başlıkları altında iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerimiz belirlendi. Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile sanayicimize ve bizlere düşen sorumluluklar belirlenmiş oldu’’ açıklamasında bulundu.
Rehberlerde yer alan su verimliliği tekniklerinin uygulanması halinde sektörel bazda elde edilecek su verimliliğini aktaran Yumaklı, tekstil ve giyim sektöründe ortalama yüzde 50, kimya, petrokimya, eczacılık sektöründe ortalama yüzde 37, gıda ve içecek sektöründe ortalama yüzde 48, ana metal sanayi ve fabrikasyon metal ürünlerinde ortalama yüzde 52, ağaç ve ağaç ürünleri imalatında yüzde 47 ve deri ve deri ürünleri sektöründe ortalama yüzde 43 daha az su kullanabileceklerini belirlediklerini ifade etti.
’Yeşil dönüşüm’ öncelikli yatırımlar kapsamında
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, imzalanan protokolün Türkiye’de endüstriyel su verimliliğinin artırılmasında, üretim odaklı büyümemizle birlikte; gelecek nesillere daha rekabetçi ve yaşanılabilir bir ülke için bir mihenk taşı olduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların iklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde su varlığının yüzde 25’e varan oranlarda azaltabileceğini gösterdiğini ifade eden Kacır, ‘’OSB’lerimizin ihtiyaç duyduğu arıtma tesislerini hayata geçirmek üzere 42 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 75 atıksu arıtma tesisi projesini destekliyoruz. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağımız ‘Yeşil Dönüşüm Destek Programı’ ile sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendireceğiz. KOSGEB’e ayrılan 250 milyon dolarlık kısmıyla; KOBİ’lerimizin su, enerji ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümüne yönelik yeşil dönüşüm projelerine ise 4 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile OSB’lerimizin yeşil altyapı yatırımlarına 300 milyon dolar finansman sağlıyoruz. Tüm bu attığımız adımlarla ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projelerle sanayimizin yeşil ve çevreci dönüşümünü tesis edeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içerisinde %50’ye varan oranlarda su kazanımının sağlanması’’ dedi.