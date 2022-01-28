Sanayide istihdam 269 bin 169 kişi arttı

ANKARA(DÜNYA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) , 2021 yılı sanayi kapasite raporu istatistiklerini yayınladı. Buna göre sanayide kapasite raporu alan işletme sayısı yüzde 9.5 artarken, sanayideki istihdam önceki yıla göre 269 bin kişi artarak 3 milyon 575 bine yükseldi.

Bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğini de gösteren ve özellikle yatırım veya ihale öncesi alınan kapasite raporu sayısı geçen yıl yüzde 9.5 artarak 85 bin 79/’a yükseldi. Kapasite raporu alan işyerlerinin yüzde 43.4’ünde 1-9 arasında işçi çalışırken, yüzde 39.8’inde çalışan sayısı 10-49 düzeyinde bulunuyor. Çalışan sayısının 50-99 olduğu işyerlerinin oranı yüzde 8.1, 100-249 arasında olanların oranı ise yüzde 2.7 olarak hesaplandı.

Sanayi tesislerinde toplam çalışan sayısı ise önceki yıla göre yüzde 8.1 oranında artarak 3 milyon 306 binden, 3 milyon 575 bine yükseldi.

2021 yılı sonu itibarıyla tesis başına en çok kişinin çalıştığı il 97.2 ile Çankırı olurken, Türkiye ortalaması 41.7 seviyesinde gerçekleşti.

Geçerli olan kapasite raporlarının 2.276’sı yüksek teknoloji ürünleri, 23 bin 263’ü orta-yüksek teknoloji, 29 bin bin 259’u orta-düşük teknoloji ve 40 bin 918’i ise düşük teknoloji konusunda düzenlendi.

Teknoloji yoğunluğuna göre mevcut kapasite raporları(adet)

Yüksek: 2.276

Orta Yüksek: 23.263

Orta Düşük: 29.259

Düşük: 40.918

Toplam: 95.716

*Kapasite raporlarının geçerlilik süresi 2 yıl