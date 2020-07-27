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Sanayide kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuz ayında bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayide kapasite kullanım oranı arttı
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece pandemi etkisiyle, nisan ayında durma noktasına gelen sanayi üretim kapasitesi, 3 aydır üst üste yükselişini sürdürmüş oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 70,7 puan oldu.

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