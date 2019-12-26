Sanayide kapasite kullanım oranı geriledi
Merkez Bankası aralık ayı imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre aralık ayında kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık düştü ve yüzde 77 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu oran yüzde 74,1 seviyesindeydi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1794 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,9'a ulaştı.