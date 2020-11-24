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Sanayide kapasite kullanım oranı üst üste 7 aydır yükseliyor

Salgın sonrası ilk normalleşme adımlarının atıldığı mayıs ayından itibaren yükselişini sürdüren kapasite kullanım oranı üst üste 7. ayında da yükseldi. Kapasite kullanım oranı kasımda 75,8 olarak gerçekleşti.

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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti. Salgınla birlikte nisan ayında yüzde 61,6'ya kadar gerileyen kapasite kullanım oranı, üst üste 7. ayında da yükseliş kaydetti ve yüzde 75,8'e kadar ulaştı. 

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.