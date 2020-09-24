ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Son Dakika Haberleri:

Sanayide kapasite kullanımı artmaya devam ediyor

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı eylül ayında da artış eğilimini sürdürdü ve yüzde 74,6'ya yükseldi.

Sanayide kapasite kullanımı artmaya devam ediyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Merkez Bankası, imalat sanayi kapasite kullanım oranının eylül ayında yüzde 74,6'ya çıktığını açıkladı. Böylece nisan ayında koronavirüs nedeniyle  yüzde 61,6 ile tarihi seviyelere gerileyen kapasite kullanım oranı üst üste 5. ayında da yükseldi ve yüzde 74,6 seviyesine ulaştı.  Böylece sanayideki kapasite kullanımı salgın öncesi dönem seviyelerine yaklaştı.  Salgın öncesi aylarda kapasite kullanım oranların yüzde 75-77 aralığında seyrediyordu.

Geçen yılın 1,7 puan gerisinde

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre artış 1,3 puan  olurken geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1,7 puan geriledi.  Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap