Sanayide kapasite kullanımı artmaya devam ediyor

24 Eylül 2020

Merkez Bankası, imalat sanayi kapasite kullanım oranının eylül ayında yüzde 74,6'ya çıktığını açıkladı. Böylece nisan ayında koronavirüs nedeniyle yüzde 61,6 ile tarihi seviyelere gerileyen kapasite kullanım oranı üst üste 5. ayında da yükseldi ve yüzde 74,6 seviyesine ulaştı. Böylece sanayideki kapasite kullanımı salgın öncesi dönem seviyelerine yaklaştı. Salgın öncesi aylarda kapasite kullanım oranların yüzde 75-77 aralığında seyrediyordu.

Geçen yılın 1,7 puan gerisinde



İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre artış 1,3 puan olurken geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1,7 puan geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.