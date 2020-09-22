Sanayide kişi başına üretim yüzde 18 düştü

22 Eylül 2020

MEHMET KAYA / ANKARA

Salgın döneminde sanayi ve imalat sanayiinde kişi başına üretim ve saat başına üretim, ikinci çeyrekte etkisini gösterdi. İkinci çeyrekte, sanayide kişi başına üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.01, imalat sanayiinde ise yine aynı kıyasla yüzde 18.91 oranında geriledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verimlilik istatistikleri ikinci çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre salgının etkilerinin gözlendiği mart ayını kapsayan ilk çeyrekte yıllık bazda kişi başına üretim 0,87 oranında artarken, salgın ve salgına karşı izolasyon kararlarının uygulandığı ikinci çeyrekte sert düşüş oluştu. Arındırılmamış verilerde sanayideki gerileme yüzde 18,01, imalat sanayiinde yüzde 18,91 kişi başı üretim gerilemesi gözlendi.

Çalışanlar daha fazla çalıştı

Buna karşılık çalışılan saat başına üretimde ise yine arındırılmamış verilerde verimlilik ciddi oranda yükseldi. Sanayide çalışılan saat başına üretim bir önceki yılın aynı ayına göre 2020 ikinci çeyrekte yüzde 13.07, imalat sanayiinde yüzde 13,22 oranında yükseldi. Bu durum, izolasyon kararlarının uygulandığı; ücretsiz izin, kısa çalışma vb. işçilerin işbaşında olmadığı bir dönemde, işbaşında olanlar ile kısmi olarak izin verilen zamanlarda çalışanların daha fazla üretim yaptığı anlamına geliyor.

Arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerde, kişi başına üretim ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre sanayide yüzde 18.17; imalat sanayiinde ise yüzde 19,32 oranında geriledi. Yine aynı kapsamda, çalışılan saat başına üretim ise bir önceki çeyreğe göre sanayide yüzde 12.14, imalat sanayiinde ise yüzde 12,09 oranında arttı. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık bazda ise; 2020 ikinci çeyrekte kişi başına üretim bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 18.13 oranında gerilerken, imalat sanayiinde gerileme yüzde 19 oldu. Yine aynı kapsamda çalışılan saat başına üretim ise 2020 ikinci çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre, sanayide yüzde 13,41 oranında artarken, imalat sanayiinde yüzde 13.58 yükseldi.

En yüksek düşüş 45.33 ile motorlu kara taşıtlarında



Salgının etkisini sektörel olarak gözlemek açısından, takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış verilerde, 2020 ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre değişime bakıldığında; en yüksek kişi başına üretim düşüşü yüzde 45.33 ile motorlu kara taşıtları üretiminde görüldü. Bu sektörü yüzde 37.62 ile deri ürünleri imalatı, yüzde 35.4 ile giyim eşyası imalatı, yüzde 34.03 ile tekstil ürünleri imalatı izledi. Bakanlık NACE kodlarına göre takip edilen sektörlerde metal cevheri madenciliği ile ham petrol ve doğalgaz çıkarma sektörlerinde sırasıyla yüzde 5.31 ile yüzde 6.69 artış dışında bütün sektörlerde düşüş gözlendi.