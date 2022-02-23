Sanayide Maden Paneli: Doğal Taş

Sanayide Maden Paneli'nde bu hafta Doğal Taş sektörü ele alınıyor. Gazeteci Hakan Güldağ'ın moderatörlüğündeki programa; Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya Tüm Mermer Doğaltaş Ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Silkar Madencilik San ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak ve Akademisyen Prof. Dr. Raşit Altındağ katıldı.