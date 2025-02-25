Sanayide 'ölü kedi sıçraması' mı yaşanıyor? İktisatçı Mahfi Eğilmez'den üretim hakkında dikkat çeken yazı!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, bugün kaleme aldığı yazısında Türkiye'nin sanayi üretiminde yaşanan dalgalanmalara dikkat çekerek, finansal piyasalarda kullanılan "ölü kedi sıçraması" kavramına atıfta bulundu. Eğilmez, sanayi üretimi, BIST-Sanayi Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini analiz ederek, 2025 yılı başında sanayi sektörünün yeniden ivme kaybettiğini belirtti.

Sanayi üretimi, 2024 yılının ikinci ayından itibaren düşüş yaşadıktan sonra son iki ayda toparlanma göstermiş ve Aralık ayında belirgin bir sıçrama kaydetmişti. Ancak 2025 yılına ilişkin veriler henüz netleşmediği için bu yükselişin sürdürülebilir olup olmadığı bilinmiyor.

BIST-Sanayi Endeksi’ne bakıldığında, 2024 sonlarında bir yükseliş yaşandığı, ancak 2025'in ilk iki ayında bu trendin tekrar düşüşe geçtiği görülüyor. Aynı şekilde, imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) da 2024 yılı boyunca dalgalı bir seyir izledikten sonra Kasım ayında ciddi bir artış yaşamış, ancak sonraki aylarda bu seviyeyi koruyamayarak tekrar düşüşe geçmiş durumda.

Eğilmez, sanayi sektörünün Türkiye ekonomisindeki payının yaklaşık yüzde 22 olduğunu ancak finansal hizmetler, inşaat ve taşımacılık gibi sektörleri de etkileyerek toplam ekonomide çok daha büyük bir ağırlığa sahip olduğunu vurguladı.

Sanayi üretiminde yaşanan değişimlerin ekonomik büyüme oranına doğrudan yansıyacağını belirten Eğilmez, önümüzdeki aylarda sanayi sektörünün performansının, Türkiye ekonomisinin genel gidişatına dair önemli sinyaller vereceğini ifade etti.