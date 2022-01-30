Sanayide pazar mesaisi

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden otomotivde, elektrik kesintilerinden kaynaklı kayıpları telafi etmek için ek mesai yapılıyor. Hem ana sanayi hem de tedarikçiler açığı kapatmak için pazar günü de çalıştı. Bazı fabrikalar ise bu süreci üretim arası vermeden atlattı.

Çip krizi nedeniyle üretimde zorluklar yaşayan otomotiv sektörüne bir darbe de TEİAŞ’ın OSB’lerde en az 3 gün elektrik kısıtlaması yapacağını açıklamasıyla gelmişti. Doğalgaz kısıtlamasının da olduğu sanayide, elektrik kesintisi haberi büyük endişe yaratmış, sektör yetkilileri sadece otomotiv özelinde 1 milyar dolarlık kayıp olabileceğini söylemişti. Geçen hafta bazı fabrikalar elektrik kesintisi nedeniyle üç gün üretime ara verirken, bazıları ise bu süreci daha az hasarla atlattı. Sanayiciler, şimdi kayıpları telafi etme telaşına düştü.

Toyota’da günlük kayıp 970 araç

DÜNYA’ya konuşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye CEO’su Erdoğan Şahin, elektrik kesintileri nedeniyle Toyota’nın Türkiye fabrikasında 25, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde olmak üzere üretime üç gün ara verdiklerini ifade ederek, günlük 970 araçlık kayıpları olduğunu söyledi. Bu açığı kapatmak için üç pazar üst üste ek vardiya yapacaklarını belirten Şahin,, “Planlarımıza göre, 13 Şubat itibarıyla kaybı telafi etmiş olacağız” dedi.

Tofaş, Bursa’daki fabrikasında 24 Ocak’tan başlayarak üretime 3 gün ara vermişti. Tofaş yetkilileri de perşembe günü itibarıyla normal üretime başladı. Ford Otosan sadece Gölcük’teki fabrikasında üretime ara verdi. Ford Otosan’ın da tüm fabrikalarında üretim normale döndü.

Kriz, Hyundai’yi teğet geçti

Bazı fabrikalarda ise bu dönemde üretim kesintisiz devam etti. Bunlardan biri de Hyundai’nin İzmit’teki fabrikası oldu. Assan Holding'in, aynı OSB’de bulunan diğer tesislerini kapatarak, gerekli taahhüdü yerini getirmesi sayesinde Hyundai Assan fabrikası üretime kesintisiz devam etti.

Oyak Renault ise Bursa’daki fabrikasında zaten çip krizi nedeniyle geçen pazartesiden başlayarak üretime iki hafta ara vermişti. Oyak Renault, Bursa’da saniyede bir araç üretiyor. Fabrikada günde 3 vardiyada 22 saat üretim yapılıyor. Bu da yaklaşık günlük 1.300 adetin üzerinde araç üretimi anlamına geliyor.

Albert Saydam: Şimdilik kalıcı bir hasar yok

Otomotivciler, elektrik kesintileri nedeniyle özellikle yabancı müşterilerle sorun yaşamaktan endişe ediyordu. DÜNYA’ya konuşan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, elektrik kesintilerinden kaynaklanan sorunun ortadan kalktığını ve kayıpları telafi etmek için pazar günü de çalıştıklarını belirterek, “Elektrik kesintisi sorunu ortadan kalktı, doğalgaz hafif devam ediyor. Stoklar kritik seviyenin altına düştüğü için bazı firmalar pazar günü de çalıştı. İşlerin normale döneceğini düşünüyoruz. Şu anda kalıcı bir hasar yok” diye konuştu.