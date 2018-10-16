Sanayide üretim artışı beklenenden iyi

16 Ekim 2018

Sanayi üretimi, ağustosta yüzde 1.7 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ağustosta yüzde 1 artması bekleniyordu. Öte yandan sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1.1 geriledi. Aylıkta yüzde 2.4 artış beklentisi vardı.

Yıllık artış yüzde 1.7

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artış ile beklentilerden bir miktar iyi geldi. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.

Aylık bazda yüzde 1.1 düşüş

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,8 azaldı.