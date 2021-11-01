Sanayideki doğal gaz zammı için 'rekabet' vurgusu

Doğalgazda sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı.

Sanayiye gelen doğal gaz zammı sonrası iş dünyası ve sektör temsilcilerinden değerlendirme geldi.

Bakan Dönmez: En ucuz doğalgaz sunan ülke Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eylül ayı itibarıyla Avrupa'da vatandaşlarına en ucuz doğalgaz sunan ülke Türkiye olup, elektrikte ise Ukrayna ve Sırbistan'dan sonra en ucuz üçüncü ülke konumundayız" açıklamasını yaptı. Bakan Dönmez, "2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğalgaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğalgaz ulaştırılmış durumdadır. Küresel enerji hammadde fiyatlarında yaşanan şok artışlara karşı vatandaşlarımızı korumak amacıyla, maliyetin yaklaşık yarısı devletimiz tarafından üstlenilmektedir" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu: Maliyeti ve enflasyonu artıracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48'lik zammın üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracağını söyledi. Hisarcıklıoğlu twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye’nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48 zam üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız" ifadelerine yer verdi.

OSBÜK Başkanı Kütükçü: Rekabet şansını zorluyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü, enerji maliyetlerindeki artışın rekabet şansını zorladığına işaret etti. Yılbaşından bu yana doğalgazda sanayi tarifesinde yüzde 147,5 zam yansıdığına dikkat çeken Kütükçü, Doğalgaz zamları elektriğe de zam anlamına geliyor. Doğalgazla elektrik üreten santrallerin maliyetleri arttığı zaman bu piyasa takas fiyatını da yukarı çekiyor. Bu da son kaynak tedarik tarifesiyle elektrik kullanan organize sanayi bölgelerimizin ya da serbest tüketicilerin maliyetlerini yukarı çekiyor. Enerji maliyetlerinin yükselmesi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki sanayicilerin rekabet şansını zorluyor" dedi.