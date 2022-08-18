Sanayileşme İcra Komitesi için kısmi iptal kararı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2020 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesiyle teşkil edilen Sanayileşme İcra Komitesi'nin yetkileriyle ilgili kısmi iptal kararı yayımlandı.

CHP milletvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 134 milletvekili tarafından, Sanayileşme İcra Komitesi'nin teşkiline ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesinin bir bendinin anayasaya aykırılığı gerekçesiyle yapılan başvuruya dair 1 Haziran tarihli gerekçeli AYM kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı.

Kararnamede anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptal başvurusu; komitenin görev ve yetkileri arasında yer alan ve "ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurt içi üretimin sürekliliği ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almasına" yönelik hükmü içeriyordu.

Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, söz konusu kuralın, anayasanın 123. maddesi gereğince kanunla düzenlenmesi gerektiğini belirterek, anayasa aykırı olduğuna ve oyçokluğuyla iptaline karar verdi.