Sanayinin çarkları hız kesti

Sanayi üretiminde, COVID-19 pandemesinden bu yana en sert aylık düşüş yaşandı.

Üretim, temmuzda aylık bazda yüzde 6.2 düştü. Yıllık sanayi üretimi yüzde 8 artış beklentilerine karşın yüzde 2.4 arttı.

Öte yandan Kurban Bayramı ve 15 Temmuz resmi tatillerini kapsayan temmuzda, arındırılmamış verilere göre aylık düşüş yüzde 13.2. Arındırılmamış sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 3,1 artış kaydedildi.

Sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 1.4, yıllık yüzde 8.8 artış göstermişti.

TÜİK verilerine göre; aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü yüzde 2,6, imalat sanayi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 3,1 düştü.

Yıllık bazda ise madencilik ve taşocakçılığı sektöründe 10,5 daralma yaşanırken, imalat sanayi sektöründe yüzde 4,1 artış gözlendi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise yüzde 6,8 azalış yaşandı.