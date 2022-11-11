Sanayinin çarkları hız kesti

Sanayi üretimi, eylül ayında yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 1,6 daraldı.

İki seneden uzun süredir aralıksız her ay artan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, son aylarda küresel yavaşlamanın da etkisiyle ivme kaybederek eylül ayında yıllık yüzde 3.6 artması bekleniyordu. Üretimin aylık bazda 0,2 düşeceği tahmin ediliyordu.

Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.

Ağustos verisine revizyon

Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.

Ağustos yüzde 1 ile 2 yılın en düşük seviyesine gerileyen yıllık sanayi üretim verisi ise yüzde 1,1'e revize edildi.