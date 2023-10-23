Sanayinin gelişimi için 82,2 milyar harcanacak

İmalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı, imalat sanayi ihracatı, orta-yüksek teknolojili ürünlerin bunun içindeki payı, uluslararası doğrudan yatırım girişi gibi alanlarda program hedefleri belirlendi. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi kapsamında hedeflere ulaşılması için bütçeden 82 milyar 181 milyon lira kaynak ayrıldı.

Bu çerçevede, imalat sanayisinin GSYH içindeki payının gelecek yıl yüzde 21,1 ve ihracatının da 252,3 milyar dolar olması bekleniyor. Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının 2024'te yüzde 38 ve yüksek teknolojili ürünlerin payının da yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu dönemde, Türkiye'ye 17,9 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişinin olması öngörülüyor.

Uzay ve havacılığa 4 milyar TL

Sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, bu hakların korunması ve ticarileştirilmesine hizmet ederek teknolojik ilerlemeye ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla da bütçeden yaklaşık 512 milyon lira ödenek ayrıldı.

Bu kapsamda, 2024'te yerli patent başvurularında Türkiye'nin dünya sıralamasında 10'uncu basamakta yer alması hedefleniyor. Türkiye kaynaklı uluslararası patent başvuru sayısı bazında ülkenin dünyadaki yerinin üst sıralara çıkmasının yenilikçilik kapasitesinin artışına katkı sağlayacağı öngörülüyor. Gelecek yıl uzay ve havacılık faaliyetlerine ise 4 milyar 83 milyon liralık kaynak ayrılması hedefleniyor.

2024 bütçesinden Ar-Ge’ye 40,3 milyar TL ayrılacak

Türkiye'de AR-GE ve yenilik kabiliyetinin güçlendirilmesi ve yeniliği esas alan bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülecek "Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programı" için 2024 bütçesinden yaklaşık 40,3 milyar lira ödenek kullandırılacak. Bu kapsamda, tüm devlet ve yükseköğretim kuruluşları ile araştırma geliştirme yapan sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren tüm girişimlerin ARGE harcamalarının GSYH'ye oranının bu yıl sonunda yüzde 1,55 olması bekleniyor.

Söz konusu oran gelecek yıl için yüzde 1,44 olarak hedeflendi. Bir kişi ya da grup tarafından AR-GE faaliyetleri için harcanan sürenin aynı dönemde çalışılan toplam süreye bölünmesiyle hesaplanan TZE cinsinden ARGE personeli sayısının 2024'te 286 bine ulaşması bekleniyor. Uluslararası kabul görmüş veri tabanlarında yer alan makale ve derleme türündeki Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısının da gelecek yıl 53 bin 897'ye ulaşması öngörülüyor.