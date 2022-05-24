Sanayinin lideri İstanbul

Varank, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı verileri esas alınarak yapılan “Sanayinin Liderleri” çalışmasında, 90 binden fazla üreticinin 4 bin farklı ürününe dair üretim kapasiteleri incelendi. 2020 ve 2021 verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürünler ve sektörler belirlendi” dedi. Bakan Varank, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen Sanayinin Liderleri Programı Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de son 20 yıllık dönemde, sanayi ve teknolojide büyük ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Tekstil, Deri, Kimya, Bilgisayar’da İstanbul ilk sırada

Varank, bugün sonuçlarının paylaşıldığı Sanayinin Liderleri çalışmasına yönelik şu bilgileri paylaştı: “TOBB Sanayi Veritabanı verileri esas alınarak yapılan bu çalışmada, 90 binden fazla üreticinin 4 bin farklı ürününe dair üretim kapasiteleri incelendi. 2020 ve 2021 verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürünler ve sektörler belirlendi. Devamında da illerin üretim kapasiteleri tespit edilip karşılaştırıldı. İmalat sanayimizin tüm alt sektörlerinde çok büyük üretim kapasitesi artışları olduğunu tablolardan görmüş olduk. Hepimizi heyecanlandıran bu tablo, sanayimizin 2021 yılında üretim ve ihracatta kırdığı rekorların da bir teyidi konumunda.”

İllerin üretim performansına ilişkin verilerden bahseden Varank, şunları kaydetti: “İstanbul, 1809 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle ilk 3 şehirden biri olmuş. Mega kentin tekstil, hazır giyim, deri, kimya, plastik, bilgisayar başta olmak üzere birçok sektörde birinci olduğunu görüyoruz. İstanbul’u 1028 ürünle İzmir, 772 ürünle de Kocaeli takip ediyor. Devamında ise Ankara, Bursa, Konya diye giden bir sıralama ortaya çıkmış. İzmir’in gıda, tütün ve rafine edilmiş petrol sektörlerinde, Kocaeli’nin ise ana metal sanayi ve motorlu kara taşıtlarının imalatında birinci sırada yer aldığını görüyoruz.”

“Avrupa’nın ana tedarikçileri arasındayız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Türkiye’nin özellikle son 20 yılda sanayide yakaladığı ivme ve ulaştığı seviyenin ortada olduğunu ifade ederek, pek çok sektörde dünya ve Avrupa ölçeğinde ilk sırada yer aldığını ve Avrupa’nın ana tedarikçileri arasında olduğunu kaydetti. Bu yıl üretim ve ihracatta başarılı bir performans sergilemeye devam edildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, amaçlarının yakalanan ivmeyi sürdürmek olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, yatırımcılara yol göstermek, ellerindeki kaynakları en verimli şekilde kullanmalarına destek vermek istediklerini belirterek şunları kaydetti: “İşte bu amaçla Sanayinin Liderleri Programını başlattık. Bu program, sanayi kapasite raporları verileri baz alınarak hazırlandı. Sanayi kapasite raporlarımızla sanayicilerimizin makine parklarını, istihdam bilgilerini, üretim ve tüketimlerini kayıt altına alıyoruz.”

Bu bilgilere göre, sanayi tesislerinin üretim kapasitelerinin, her il bazında hesaplandığının bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, bu verilere “sanayi.tobb.org.tr” adresinden ulaşabileceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, sanayi veri tabanının ve Sanayinin Liderleri Programı’nın yeni yatırım kararlarının doğru alınmasına ışık tutacağını vurgulayarak şöyle devam etti: “Yatırımcılarımızın da buradaki bilgileri, önemli bir referans kaynak olarak kullanmalarını, böylece hem kendileri hem de ülkemiz için daha faydalı sonuçlar verecek yatırım kararları almalarını bekliyoruz. Sanayinin Liderleri Programı’nın bir önemli özelliği de coğrafi bazda illerimizin, kendi durumlarını görmelerini sağlamasıdır. Hangi sektörde öne çıktıklarını ve hangi sektörde kümelenme oluşmasını sağladıklarını bulacaklar. Buna göre de hangi sektörlerde yatırım çekme anlamında daha avantajlı olduklarını ortaya çıkaracaklar.”

Geçen yıl 2020’ye göre, 4 bin üründen 2 bin 463’ünde, yani yüzde 62’sinde üretim kapasitesinin arttığını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Üretim kapasitesi artan ürün sayısı en çok olan sektörler, Nace 28, makine ve ekipman imalatı sektörü, Nace 20, kimyasal ürünlerin imalatı sektörü, Nace 10 gıda ürünleri imalatı sektörü oldu.” diye konuştu.

Türkiye kahramanını arıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi’nin Milli Uzay Programı’nın önemli bir aşamasını oluşturduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı’mız projeyi duyurduktan şu ana kadar sayfayı (www.uzaya.gov.tr) 2,7 milyon kişi ziyaret etti. 27 bin kişi de kayıt sayfasına giriş yaptı. Şu anda bütün şartları sağlayan ve başvurusunu tamamlayan kişi sayısı da 150.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu projesini resmi olarak başlattığına işaret eden Varank, şöyle konuştu: “Projeyle, seçilecek bir Türk vatandaşını 2023’te bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Göndereceğimiz kişi kendisinin ya da Türkiye’deki diğer bilim insanlarının bilimsel test ve deneylerini istasyondaki yer çekimsiz uzay ortamında gerçekleştirecek. Bu prestijli misyon sayesinde Türkiye, uzaya vatandaşını gönderen nadir ülkeler arasında yer alacak.” Varank, seçilecek bilim elçisinin Türkiye’nin gelecekteki milli kahramanlarından biri olacağını düşündüğünü belirterek, “Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak bu kişi, gelecek nesiller için bir rol model olacak ve onların uzay çalışmalarına ilgi göstermesinin önünü açacak” diye konuştu.

Milli Uzay Programı genelgesi yayımlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası 2023 yılında uzaya bir Türk’ün gönderileceğini açıklamasının ardından, Milli Uzay Programı ile ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi de Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, uzaya erişim, küresel uzay pazarından giderek daha fazla pay alınması, uzay stratejisinin verimli, sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesinin Türkiye için büyük önem arz ettiği bildirildi. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı’nın dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Milli Uzay Strateji Belgesi hazırladığı dile getirilen genelgede, 2022-2030 yıllarını içeren belge kapsamında yürütülecek. Bu belge, Türkiye Uzay Ajansı internet sitesinde yayımlanacak.