Sanayiye 35,8 milyar TL, Ar-Ge’ye 39 milyar TL

Nagihan KALSIN

Kamu Yatırım Programı’nda yer alan 13 bin 887 projeye yaklaşık 1 trilyon 920,8 milyar TL ödenek tahsis edildi. Yatırımcı ve girişimcilere daha fazla yatırım alanı oluşturmak, üretim ve istihdamı artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 35,8 milyar TL ödenek ayrıldı. Bu kapsamda organize sanayi bölgesi projeleri için 17,6 milyar TL, küçük sanayi sitesi projeleri için ise 12,6 milyar TL ödenek sağlandı.

Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla TÜBİTAK TARAL Araştırma Destek Programları, üniversiteler ve kamu kurumlarındaki araştırma altyapıları ile Araştırma Üniversiteleri Destek Programı’na toplam 39 milyar TL ödenek tahsis edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2026 yılında Kamu Yatırım Programı’nda yer alan 3 bin 857’si ana proje olmak üzere toplam 13 bin 887 proje için 1 trilyon 920,8 milyar TL ödenek ayrıldı. Kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı yaklaşık 13 trilyon 999,1 milyar TL olarak hesaplandı.

2025 yılında 5 bin 335 proje tamamlanırken, 2026 yılı programına 5 bin 284 yeni proje dahil edildi. Yeni projelerin 2 bin 403’ü çok yıllık, 2 bin 881’i ise bir yıl içinde tamamlanacak projelerden oluştu.

Kamu yatırım ödeneklerinden en yüksek payı yüzde 26,5 ile ulaştırma-haberleşme sektörü aldı. Bu sektörü yüzde 18 pay ile madencilik izledi. Karadeniz’deki 785 milyar metreküp doğal gazın üretimine yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için 211,4 milyar TL ödenek ayrıldı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yürütülen diğer doğal gaz ve petrol arama-üretim faaliyetleri için ise 121,2 milyar TL ödenek tahsis edildi. Eğitim sektörünün 2026 yılı yatırımlarından aldığı pay yüzde 13,2 oldu.

Sağlıkta 11 bin 334 yatak hizmete alınacak

Sağlık sektörünün 2026 yılı yatırımlarından aldığı pay yüzde 9 olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığına tahsis edilen ödenekle 11 bin 334 yatak ve 155 ünite hizmete alınacak. Ayrıca merkezi yönetim bütçesi kapsamında 18 bin 265 yatak kapasiteli 15 şehir hastanesinin yapımına devam edilecek, bunlardan 6 bin 200 yatak kapasiteli 6 hastanenin tamamlanması planlandı. Üniversitelere ise 2026 yılında toplam 70,5 milyar TL yatırım ödeneği sağlandı.

En fazla yatırımı TPAO yapacak

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), 2026 yılında toplam 679 milyar 252 milyon 486 bin TL’lik yatırım gerçekleştirecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 332,5 milyar TL’yi aşan yatırım payıyla ilk sırada yer alırken, TPAO’yu 113,1 milyar TL ile TCDD, 67,8 milyar TL ile BOTAŞ izledi.