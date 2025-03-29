Sanayiye 9,3 milyar dolarlık 17 büyük yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tay yip Erdoğan’ın 2030 Sa nayi ve Teknoloji Stra tejisi Tanıtım toplantısında du yurduğu sanayi yatırımlarının detayları belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıkla mada, “Edirne’den Samsun’a, Bi lecik’ten Sivas’a 15 şehrimizde hayata geçecek 17 büyük ölçek li sanayi yatırımları Türkiye’ye güç katacak.

Güneş enerjisi tek nolojilerinden yeni nesil araç lara, savunma sanayiinden sağ lık teknolojilerine, ana metalden petrokimyaya Türkiye, yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde yükselişini sürdü recek. 9,3 milyar dolar yatırımla, 20 bin’den fazla istihdam sağlana cak, cari dengemize yıllık 12 mil yar dolar katkı sunulacak” denildi.

Bakan Kacır’ın paylaşımında Chery markasının Samsun’da ger çekleştireceği 1 milyar dolarlık Ye ni Nesil Araç Üretimi ve Tedarik Sanayi Kampüsü de yer aldı.

İşte o yatırımlar

-Alfa Solar Enerji: 390 milyon dolar - Kırklareli

-Aselsan: 616 milyon dolar -Ankara

-Astronergy Yüksek Teknoloji: 584 milyon dolar - Adana

-CCE Metal ve Kimya Ticaret: 168 milyon dolar - Bilecik

-Chery: 1 milyar dolar - Samsun

-CW Solar Cell Enerji: 520 milyon dolar - Antalya

-Elin Yarı İletken Teknolojileri: 387 milyon dolar - Sivas

-Eti Bakır: 498 milyon dolar -Samsun-Mardin

-Havelsan: 143 milyon dolar -Ankara - İstanbul

-Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi: 1.4 milyar dolar - Balıkesir

- Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE): 818 milyon dolar -Ankara - Kırıkkale

-Proturk İlaç: 448 milyon dolar - Ankara

-Roketsan: 407 milyon dolar - Ankara-Kırıkkale

-Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri: 683 milyon dolar - Düzce

-Teknik Alüminyum Sanayi: 480 milyon dolar - Edirne

-Tofaş: 468 milyon dolar - Bursa

-Tomtaş Havacılık ve Teknoloji: 292 milyon dolar - Kayseri