Sanayiyi elektrik çarptı!

29 Mayıs 2020

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

OSB’lerde elektrik kullanım miktarı azalmasına rağmen, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) nedeniyle sanayicinin elektrik faturası iki ayda yüzde 46 artış gösterdi. Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı Hilmi Uğurtaş, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, koronavirüs sebebiyle OSB’lerde birçok üretim dalında elektrik üretiminin azalmasına rağmen, faturanın son iki ayda yüzde 43 arttığını söyledi. Uğurtaş, zor günlerde ayakta kalmaya çalışan sanayicilerin bu özverisine karşılık YEKDEM mekanizmasının en azından belirli bir dönem sabit tutulabileceğini söyledi. Uğurtaş, YEKDEM sisteminde maliyetlerin önceden belli olmadığını ve tüketim miktarı azaldığında, elektrik faturalarında YEKDEM’in maliyetinin arttığını ifade etti.

"Doğalgazda neden indirim yok"

Sanayicinin, mayıs ayına ilişkin haziranda ne kadar ödeme yapacağını bilemediğini dile getiren Hilmi Uğurtaş, “Sipariş üzerine çalışan sanayiciler 3 ay önce maliyet hesaplayıp fiyat verirken, birden elektrik maliyetlerinde yüzde 46 artışla karşı karşıya kaldılar. Bu artış oranı özellikle enerji kullanımı yüksek olan sektörlerde maliyetleri ciddi anlamda artırdı” diye konuştu.

Petrol fiyatlarının 65 dolar seviyesinden 20 doların altına bile indiğini hatırlatan Hilmi Uğurtaş, “Maliyet artışına bağlı olarak elektrik fiyatı artarken, doğalgaz fiyatında niye indirim yapılmıyor” dedi. OSB’lerin yıl içinde kullanacakları tahmini elektrik miktarı üzerinden hat bedeli alındığını bildiren Uğurtaş, “Bu dönemde kullanım miktarı azaldığı halde sabit olan hat bedeli yine tahmini tüketime göre alınıyor” ifadelerini kullandı. Bu süreçte Atatürk OSB’de enerji tüketiminin yüzde 20 civarında azaldığı bilgisini veren Hilmi Uğurtaş, “Ancak hazır giyim sektöründe 50’nin üzerinde firma kapandı, 10 binin üzerinde işçi kısa çalışmaya geçti veya ücretsiz izne çıkarıldı. Yani istihdam kaybımız, enerji tüketiminden daha büyük oranda” dedi.

Normalleşme başlasa bile kimsenin aniden her şeyin düzelmesini beklemediğini bildiren Uğurtaş, “2020 sonuna kadar pandemi öncesine duruma geçersek iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.