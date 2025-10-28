Şanghay Endeksi 9 yıl sonra 4000 puanı aştı

Çin borsasında sabah saatlerinde görülen kayıplar, gün ortasında yerini toparlanmaya bıraktı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,2 artışla 4000 puanlık psikolojik sınırın üzerine çıkarak 2015’ten bu yana ilk kez bu seviyede işlem gördü.

Diğer endekslerde de benzer bir seyir izlendi. Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0,17, ChiNext Fiyat Endeksi ise yüzde 0,23 oranında yükseldi.

HSBC analistleri, üst düzey Komünist Parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Dördüncü Genel Kurul toplantısının sonuçlarının yatırımcı güvenini güçlendirdiğini belirtti. Toplantının ana gündeminde teknoloji inovasyonu ve ekonomik öz yeterlilik konularının öne çıktığı ifade edildi.

Teknoloji hisseleri öne çıktı

Piyasalarda yükselişi özellikle teknoloji hisseleri sürükledi. Beijing Kingsoft Office Software yüzde 8,25, iFlytek ise yüzde 2,2 değer kazandı. Öte yandan, Shanghai Pudong Development Bank yüzde 4,3, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals ise yüzde 4,7 oranında değer kaybetti.