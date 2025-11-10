SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: Gençlere fırsat vermek sorumluluğumuz

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sosyal sorumlulukta en önemli konunun insan faktörü olduğunu belirterek, “Gençlere fırsat vermek sorumluluğumuz” dedi.

Adil Sani Konukoğlu, Dünya Gazetesi TV’de yayınlanan “Toplumsal Fayda Sohbetleri” programına konuk olarak Arzu Çekirge Paksoy’un sorularını yanıtladı.

SANKO Holding’in 1904 yılında kurulduğunu anımsatan Konukoğlu, “Büyük dedemiz Sani Bey'in 1904 yılında Gaziantep'te dokumacılıkla temellerini attığı, Zekeriya dedemizin emekleriyle büyüyen SANKO Holding’i, rahmetli babamız Sani Konukoğlu 1943 yılında vizyonu ve çalışmalarıyla büyüttü.” diye konuştu.

Yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürülebilir modellerle yürütmek ve ülkemize fayda sağlamak amacıyla 1989 yılında Sani Konukoğlu Vakfı’nın kurulduğunu dile getiren Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Vakfımız yılda 1.500 öğrenciye burs veriyor. Mezun ettiğimiz 30 bin bursiyerimiz var. Ağırlığı eğitime veriyoruz. Eğitim ve sağlık bizim için çok önemli. Dört fakülte ve 25’e yakın okulu devletimize bağışladık. 1996 yılında faaliyete geçen SANKO Üniversitesi Hastanesi, tek çatı altında 600 yatak kapasitesiyle ülkemizin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olma özelliğini taşıyor. 2013 yılında sağlık alanında kalitenin yükseltilmesi, referans üniversite olmak ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmek hedefiyle SANKO Üniversitesi’ni kurduk.”

"Kültürel mirasa sahip çıkıyoruz"

“Önemli olan bu ülkeden kazandığınızı yine bu ülkeye harcayabilmek” diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Türkiye o kadar zengin bir kültüre sahip ki her şehirde binlerce eser var. Yakın geçmişte Zeugma Antik Kenti’ndeki mozaiklerin su altında kalmaması için başlatılan kurtarma kazılarına sponsor olarak eşsiz mozaiklerin kurtarılmasına katkı sağladık.

- 2015 yılından bu yana, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Bolonya Üniversitesi iş birliğinde; bir arkeolojik hazine olan Karkamış Antik Kenti’nde Türk-İtalyan Komitesi tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarına SANKO Holding olarak koruma ve restorasyon çerçevesinde destek veriyoruz.

2004 yılında sanata ve sanatçıya katkı sunmak amacıyla Güneydoğu’nun ilk özel galerisi olma özelliğini taşıyan SANKO Sanat Galerisi’ni sanatseverlerin hizmetine sunduklarını anlatan Konukoğlu, galerinin bugüne kadar 353 sergiye ev sahipliği yaparak 717 sanatçının eserlerini ağırladığını söyledi.

"Her doğan çocuk bir pırlanta"

“Paylaşıp birliktelik içinde hareket edersek her şey daha güzel olur. Bu dünyanın geçici olduğunu hepimiz biliyoruz ve ömür kısa; bizden sonra yaşamak için geriye neler bıraktığımıza bakmak lazım. Kazandığımız bir genç bu ülkenin başına da gelebilir, dünyanın en büyük şirketlerinden birine CEO da olabilir. Bana göre her doğan çocuk işlenmeye hazır bir pırlanta. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz.”

"Gençlerimizin heyecanını görmeliyiz"

“2020 yılından beri TEKNOFEST’in ana paydaşları arasında yer alıyoruz. TEKNOFEST 2020 yılında Gaziantep’te düzenlendiğinde Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasının yürütücülüğünü üstlendik ve o günden beri desteğimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın geliştirdiği projeler beni çok etkiledi. Şu ana kadar yaklaşık 600 bin öğrenciye ulaştık. Her yıl en az iki günümü TEKNOFEST’e ayırıp gençlerimizin projelerini dinliyorum. TEKNOFEST’ten ayrılırken, ‘Önümüzdeki bir yılın enerjisini depoladım.’ diyorum. TEKNOFEST, gençlerin ve yetişkinlerin ilham aldığı bir yer. Gençlerimizin gözlerindeki ışığı görerek ülkemize olan güvenin ne kadar artacağını hissedebilirsiniz.”

"Depremde bütün imkanlarımızı seferber ettik"

6 Şubat depremlerinin bölgede büyük yıkıma neden olduğunu anımsatan Konukoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgede önce insan odaklı hareket ederek holdingin ve vakfın bütün imkânlarını seferber ettik. 450’ye yakın çalışanımız gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Her şeyi devletten bekleyemezsiniz; depremden etkilenen çalışanlarımızın, ailelerinin ve vatandaşlarımızın toparlanması için tüm imkânlarımızı kullandık. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta 1.500 konteynerlik yaşam alanları kurduk. Öğrencilerimize 5 bin tablet bağışında bulunduk. Devletimizin depremdeki gayretine şahit olduk, dört-beş ayda binaların tamamlandığını gördük.”

Konukoğlu, “Gençlerimize sahip çıkalım. Herkes kendi bulunduğu şehrin, köyün, mahallenin gençlerine sahip çıksın. Gençlerimize sahip çıkarsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dil, din, renk ayrımı yapmadan birlik olalım. Dünya inanılmaz bir değişimden geçiyor; bu değişime ayak uyduramazsak yok oluruz. Değişime ayak uydurmanın tek yolu gençlerimiz” diyerek sözlerini tamamladı.