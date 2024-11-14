Şanlıurfa'da küçük işletmelere destek müjdesi: 12 milyon lira hibe verilecek

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile uluslararası yardım kuruluşu World Vision International arasında imzalanan protokol kapsamında 'Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Programı' uygulanarak, oda üyesi küçük işletmelere yaklaşık 12 milyon lira hibe desteği verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, "World Vision International ile kurduğumuz temaslar neticesinde küçük işletmelerin desteklenmesi için çalışma planladık. Bu planlamayla ilimize yaklaşık 12 milyon lira hibe bütçesi ayrıldı. World Vision International Türkiye Ülke Temsilcisi Mustafa Özdoğan ile bu protokolü imzaladık. Odamıza ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.