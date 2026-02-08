Şans oyunlarına para aktarana kredi freni: Kamu bankalarından yeni hamle

Kamu bankaları, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında finansal sistem üzerinden kumar ve bahis faaliyetlerinin sınırlandırılmasına yönelik yeni adımlar attı. Bu çerçevede VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın mobil bankacılık uygulamalarında şans oyunları sitelerine doğrudan para aktarımını sağlayan “şans oyunları” sekmesi kaldırıldı.

Söz konusu sekme, kullanıcıların farklı şans oyunu platformlarına hızlı ve limitli para aktarımı yapmasına imkân tanıyordu. Yeni düzenleme ile kamu bankaları üzerinden bu yöntemle para transferi yapılamayacak.

Kredi değerlendirmelerinde yeni yaklaşım

Sabah'ta yer alan habere göre bankacılık sektöründe, şans oyunları sitelerine düzenli para aktaran müşterilerin kredi risk analizlerinde daha yakından izleneceği belirtiliyor. Bu kapsamda söz konusu işlemlerin “makul şüphe” kapsamında değerlendirilerek kredi notunu olumsuz etkileyebileceği, kredi taleplerinin reddedilme ihtimalinin artabileceği ifade edildi.

Öte yandan kamu bankalarında kaldırılan işlemlerin bazı özel bankalarda işlem ücreti karşılığında devam ettiği, kullanıcıların alternatif para transfer yöntemlerine yöneldiği kaydedildi.

Kumar bağımlılığının ekonomik ve sosyal etkisi

Yeşilay verilerine göre kumar bağımlılığının Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne yapılan başvuruların yüzde 34’ünü kumar bağımlılığı oluştururken, başvuranların önemli bölümünün sosyal çevresinde de benzer davranışların görüldüğü tespit edildi.

YEDAM verilerine göre kumara başlama yaşı ortalama 21,4 olurken, en yaygın tercih edilen kumar türü spor bahisleri olarak öne çıkıyor. Kumar bağımlılığı nedeniyle başvuran kişilerin büyük bölümünün lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu belirtiliyor.