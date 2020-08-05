Şans oyunlarında “özel” dönem

05 Ağustos 2020

CEYHUN KUBURLU

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürütülen şans oyunları, 1 Ağustos itibarıyla Demirören-Sisal ortaklığındaki Sisal Şans Şirketi’ne devredildi. Bu devir ile birlikte şans oyunlarında köklü değişikliklere gidildiği gözlendi. İkramiye tutarları artarken, kupon bedellerine de yüzde 100 zam yapıldı. Sayısal Loto’nun adı Çılgın Sayısal Loto olurken, 49 rakam 90’a çıkarıldı. Şans oyunlarında Kazı Kazan oyunları adı altında gerçekleştirilen canlı oyunlar dikkat çekti.

İlk çekilişler devretti

Sisal Şans Şirketi ilk olarak 2 ve 3 Ağustos tarihlerinde yapılacak çekilişlerin duyurusunu yaptı. Sisal Şans, Süper Loto’nun ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde saat 20:00’da gerçekleştirdi. 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL’lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. İkinci çekiliş de 3 Ağustos günü gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto 50 milyon lira ikramiye verecekti ancak kazanan çıkmadı. Gün boyunca terminallerde yaşanan sorun dikkat çekti. Birçok terminal sahibi sosyal medyadan sistemlerinin çalışmadığına dair açıklamalar yaptı.

49'dan 90 rakama çıktı

Yeni kuponlarıyla ve oynama sistemiyle birlikte ikramiyeler değişti. Yenilenen oyun sistemi ile daha büyüyen ikramiyeleri kazanmak için Çılgın Sayısal Loto 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Çoklu çekiliş seçeneğiyle de birden fazla çekiliş için oynanabiliyor. Öte yandan yenilenen Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye verilecek. Sistem adı altında yapılan çalışmada daha fazla para ödeyerek 6’dan fazla rakam seçme şansınız da olacak.

Kolon fiyatına yüzde 100 zam

Sayısal Loto’da bir kolunun fiyatı 1,5 TL’den 3 TL’ye çıkarıldı. Yüzde 100 oranında zam yapılan Sayısal Loto dışında Kolonu 1 TL olan Şans Topu'nun kolon fiyatı 2 TL’ye, kolonu 1 TL olan On Numara'nın kolon fiyatı ise 2 TL’ye yükseltildi. Böylece 10 Numara'nın da tam kolonu da 5 liradan 10 lira oldu.

İnternet sitesi dikkat çekti

Şans oyunlarının Demirören-Sisal ortaklığına geçmesiyle www.millipiyangoonline sitesine yüklenen oyunlar dikkat çekti. Sitede Kazı Kazan oyunları adı altında ilk kez internetten oynanabilecek olan 15 farklı oyun bulunuyor. Bu oyunlarda 50 TL’ye kadar bahis yatırılabiliyor. Ancak sitede bu oyunları oynamak isteyen kullanıcılar farklı alan adlarıyla oluşturulan sitelere yönlendiriliyor. Sisal Şans Oyunları bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmadı. Ancak site kullanıcıların da dikkatini çekti.

CEO Ergün: 50 milyon Euro harcadık



Sisal Şans olarak, yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki uluslararası deneyimle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıktıklarını anlatan Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, "1 Ağustos 2020 tarihinde faaliyetlerimize başladık. Bundan sonraki 10 yıl boyunca karşılığı nakit olan şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri, Sisal Şans üstlenecek. Bu doğrultuda altyapı, teknoloji, insan kaynakları, satış kanalları ve pazarlamaya, 50 milyon Euro'luk, kapsamlı bir yatırım yaptık. Ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandırarak, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlatıyoruz.