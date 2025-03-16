Santorini tehdidi Bodrum'a yaradı: Yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız

Yunan adalarında haftalardır devam eden sismik hareketlilik, yaz sezonu öncesi turizmle kalkınan adaları olumsuz etkiledi. Bölgede erken rezervasyonlarını iptal edenlerin sayısı artarken, turistlerin tercihi Türkiye’ye kaydı.

Rezervasyonlar Bodrum ve Muğla'ya kaydı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin şu anda bir turizm fırsatı içerisinde olduğunun altını çizerek, "Elbette böyle afetlerin olmasını istemeyiz ama başta Santorini olmak üzere depremin yarattığı korku nedeniyle insanların bu sene rezervasyonlarını oraya yapmama veya iptal etme eğilimi devam ediyor. Aynı deniz ve güneşi kullandığımız iki ülke olarak rezervasyonların daha çok Bodrum ve Muğla bölgesine kaydığını görüyoruz" dedi.

Mısır da tercih noktalarından bir tanesi

İşler, Çeşme'nin yeni destinasyon noktası olarak iyi göründüğünü ve fuarlarda İzmir'i en iyi şekilde tanıtarak daha fazla turisti çekilebileceğini dile getirdi. Şu anda adalardan kaçanların Mısır'a ve yeni destinasyon noktası Antalya, Fethiye, Marmaris ile Bodrum'a kaydığını görüyoruz.

'Yeni bir pazar, yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız'

Daha önce Türkiye'ye gelmeyen yeni turist profilinin, hedef kitlemizde olması bizim için şans. Bu şansı üstün hizmet kalitesi ve uygun fiyatla lehimize çevirebiliriz. Yeni bir pazar, yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız.

Erken rezervasyondaki artış ortaya çıkardı

Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge ise Yunan turizminin özellikle adaların erken rezervasyon sorunu yaşadığını vurguladı. Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin Türkiye'de erken rezervasyonda artışa neden olduğunu bildiren Belge, şöyle konuştu:

"Erken rezervasyondaki artış turistlerin Yunanistan'dan bize doğru kaydığını gösteriyor. Tabii ki doğal afetin hiçbir zaman hiçbir ülkede olmasını istemeyiz ama bunun bu tarafa doğru kayacağı belliydi ve hareketliliği görüyoruz. Çeşme'de deniz, kum, güneş, tarih, festivaller, gastronomi gibi her şey var. Yani geçen yıl sezon ortasında pahalı algısı oluşturup, adalarla bizi karşılaştıranlar bugün doğru olmadığını çok iyi gördü. Bu algı yavaş yavaş kayboldu. Bu sene ve önümüzdeki sene, 2023 ve 2024'e hiç benzemeyecek. Bizim 2019 yılı ile öncesini yakalamak, geçmek hedefimiz var ve yakalayacağız. Bu yıl Çeşme için güzel yıl olacak."