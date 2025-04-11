Şapkadan erteleme çıktı yabancılar ralli yaptı

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump dalgasıyla karşı karşı­ya. Her açıklamada şapkadan farklı vergi oranları çıkaran Trump, şimdi de önceki gece (TSİ göre) aldığı kararla piya­salara yeniden can verdi. Ya­bancı borsalar ralliye başladı. Uzak Doğu yine artıda seyret­meye devam etti.

ABD ve Avru­pa’da ralli sürerken Uzak Do­ğu borsaları da artıda seyretti. Trump'ın tarifelere ilişkin son açıklamaları ABD'nin ticaret politikasının ekonomik etkileri konusunda endişeli olan yatı­rımcıları bir miktar rahatlattı. Truth Social sosyal medya he­sabından paylaşımda bulunan Trump, ticaret, ticaret engelle­ri, tarifeler, kur manipülasyo­nu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin ken­dileriyle iletişime geçtiğini ak­tardı.

Tarihin en büyük sıçramalardan biri

Trump, bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misilleme­de bulunmadığını belirterek, ek tarifelerin 90 gün sürey­le durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife ora­nının uygulanmasını onayla­dığını kaydetti. Ancak Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açık­ladı. “Gümrük tarife durakla­masının piyasalarda bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Piyasalar bugün harika bir gün geçirdi” diyen Trump, borsa­ların tarihin en büyük sıçra­malarından birine tanıklık et­tiğini söyledi.

AB endeksleri arttı, ABD açılışta %2 aşağıda kaldı

Trump’ın tarifelere ilişkin belirsizlikleri hala sürüyor. Fakat uzmanlar bu 90 gün­lük ertelemenin müzakerele­re imkan tanıması açısından olumlu karşılandığını bu yüz­den piyasaların rahat bir ne­fes aldığına değindi. VIX En­deksi yüzde 35'ün üzerinde düşüş yaşadı. S&P 500 kapa­nışta yüzde 9,5’in üzerinde seyretti. Nasdaq 100 ise geti­risini yüzde 12’nin üzerine ta­şıdı. Fakat dün açılışta ABD endeksleri yüzde 2'den fazla kaybetti. Dow Jones yüzde 8’e yakın değerlenirken, NSY Bi­leşik endeksinde toparlanma yüzde 7 oldu. 90 günlük erte­lemeden Avrupa piyasaları da nasibini aldı. DAX yüzde 6’ya yakın yukarıda, MDAX yüzde 5 seviyesinde, IBEX 35 yüzde 6 seviyesinde artıdayken, FT­SE MIB de yüzde 7’nin üzerin­de primli.

Uzak Doğu paralel seviyede artıda

Karşılıklı restleşmeler Uzak Doğu’da da primli seyre ne­den oldu. Japonya 225 endek­si yüzde 10’a yakın artıda. TO­PIX yüzde 8 seviyesindeyken, Tokya borsası da aynı oranda primli. SSE Birleşik endeksi yüzde 1’in üzerinde. Shenzhen Bileşen yüzde 2,2 iken Hang Seng yine yüzde 2’in üstünde seyretti. Özellikle Çin’in tica­ret savaşlarındaki kararlı du­ruşu piyasalar üzerindeki et­kisini sürdürmeye devam etti. Çin Dışişleri Bakanlığı "ABD bir tarife savaşı ve ticaret sa­vaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar yanıt verecek" açıklamasında bulunmuş­tu. Analistler, ülkede zorunlu karşılıklarda ve politika faiz­lerinde indirim olabileceği­ni bu beklentilerin de Çin en­dekslerinde etkili olduğunu söyledi.

Kriptolarda da toparlanma görüldü

Trump’ın erteleme kararı­nın ardından küresel piyasa­lar hızla toparlanırken Bitcoin 77 bin 500 dolardan 83 bin 500 dolara, Ethereum ise 1.484 do­lardan 1.689 dolara yükseldi. Ardından gün içinde 80 bin dolar seviyesine geri döner­ken, Etherum 1.590 dolar se­viyesinden işlem gördü. Bu ge­lişme dün Türkiye saatiyle öğ­leden sonraya kadar bu şekilde seyretti.

Türkiye sakin endeks hafif primli

Yurt dışındaki gelişmeleri yakın takibe alan Türkiye’de de dün öğleden önce prim­li bir başlangıç yaşadı. Önce­ki gün satışlı bir seyre sahip olan Borsa İstanbul endek­sinde yüzde 2,1’lik bir kayıp yaşanmış günü 9 bin 275 pu­an seviyesinden kapatmıştı.

Dün ise toparlanma başladı. 9 bin 500 seviyesinin üzerinde seyreden endeks yüzde 2,5’in üzerinde bir getiri sağladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (Vİ­OP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ABD ta­rifelerine ilişkin haber akı­şı sonrasında önceki gün ak­şam seansında yaklaşık yüzde 3 değer kazancıyla 10.611,00 puana çıktı. Dolar/TL, önceki gün yatay seyirle 37,9675'ten kapanırken, dün bankalara­rası piyasanın açılışında ön­ceki kapanışının hemen üze­rinde 37,99 seviyesinde işlem gördü.

Trump’ın geri adımı böylece dolar/TL üzerinde de etkisini sürdürdü. Euro/ TL ise 42 liranın üzerinde iş­lem gördü. Tarifelere ilişkin haber akışının endeksin yö­nü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın destek 9.350 ve 9.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Petrol kayıplarını bir kısmını geri aldı

Yaşanan gelişmeler emita piyasalarında da sert dalgalanmalara neden oldu. Tahvil ve petrol düşerken altın yükselişe geçti. Gelişmeler sonrasında tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28 seviyesine geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 102,7 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı dün gün içinde yüzde 1,5 artışla 3 bin 150 dolar seviyesinden satılırken, Brent petrolün varil fiyatı ise 58 dolarlık fiyatın ardından 65 dolara kadar yükseldi. ING analistleri, “Duraklama piyasalara bir miktar rahatlama sağlasa da, ticaret cephesinde hala çok fazla belirsizlik var. Bu belirsizliğin küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi muhtemel ki bu da petrol talebi için bir endişe kaynağı” dedi.

CDS 337 puan seviyesine geriledi

Tarife karmaşasında Türkiye’nin 5 yıllık kredi riski primi (CDS) 372 baz puanı test etmiş ve ederek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Özellikle 19 Mart'tan sonra Türkiye'nin risk priminde yukarı yönlü bir hareket görülmüş ve 300 baz puanın üzerinde seyir izlenmişti. Dün ise 40 baz puan düşüşle 337 puana geriledi.