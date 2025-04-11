Şapkadan erteleme çıktı yabancılar ralli yaptı
Ek gümrük tarifelerinin AB’ye 90 günlük erteleme kararı, piyasalar üzerinde etkili oldu. ABD ve Avrupa borsalarının bir kısmı açıklamanın ardından açılışlarda ralliye başladı. Endeksler yüzde 10’un üzerinde değerlendi. Petrol 58 dolardan döndü, altın primli seyretmeye devam etti. Türkiye’de de paralel seyir sürdü. Ama şapkadan yeni bir karar çıkma ihtimaliyle piyasalardaki tedirginlik devam etti.
Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump dalgasıyla karşı karşıya. Her açıklamada şapkadan farklı vergi oranları çıkaran Trump, şimdi de önceki gece (TSİ göre) aldığı kararla piyasalara yeniden can verdi. Yabancı borsalar ralliye başladı. Uzak Doğu yine artıda seyretmeye devam etti.
ABD ve Avrupa’da ralli sürerken Uzak Doğu borsaları da artıda seyretti. Trump'ın tarifelere ilişkin son açıklamaları ABD'nin ticaret politikasının ekonomik etkileri konusunda endişeli olan yatırımcıları bir miktar rahatlattı. Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.
Tarihin en büyük sıçramalardan biri
Trump, bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirterek, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti. Ancak Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açıkladı. “Gümrük tarife duraklamasının piyasalarda bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Piyasalar bugün harika bir gün geçirdi” diyen Trump, borsaların tarihin en büyük sıçramalarından birine tanıklık ettiğini söyledi.
AB endeksleri arttı, ABD açılışta %2 aşağıda kaldı
Trump’ın tarifelere ilişkin belirsizlikleri hala sürüyor. Fakat uzmanlar bu 90 günlük ertelemenin müzakerelere imkan tanıması açısından olumlu karşılandığını bu yüzden piyasaların rahat bir nefes aldığına değindi. VIX Endeksi yüzde 35'ün üzerinde düşüş yaşadı. S&P 500 kapanışta yüzde 9,5’in üzerinde seyretti. Nasdaq 100 ise getirisini yüzde 12’nin üzerine taşıdı. Fakat dün açılışta ABD endeksleri yüzde 2'den fazla kaybetti. Dow Jones yüzde 8’e yakın değerlenirken, NSY Bileşik endeksinde toparlanma yüzde 7 oldu. 90 günlük ertelemeden Avrupa piyasaları da nasibini aldı. DAX yüzde 6’ya yakın yukarıda, MDAX yüzde 5 seviyesinde, IBEX 35 yüzde 6 seviyesinde artıdayken, FTSE MIB de yüzde 7’nin üzerinde primli.
Uzak Doğu paralel seviyede artıda
Karşılıklı restleşmeler Uzak Doğu’da da primli seyre neden oldu. Japonya 225 endeksi yüzde 10’a yakın artıda. TOPIX yüzde 8 seviyesindeyken, Tokya borsası da aynı oranda primli. SSE Birleşik endeksi yüzde 1’in üzerinde. Shenzhen Bileşen yüzde 2,2 iken Hang Seng yine yüzde 2’in üstünde seyretti. Özellikle Çin’in ticaret savaşlarındaki kararlı duruşu piyasalar üzerindeki etkisini sürdürmeye devam etti. Çin Dışişleri Bakanlığı "ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar yanıt verecek" açıklamasında bulunmuştu. Analistler, ülkede zorunlu karşılıklarda ve politika faizlerinde indirim olabileceğini bu beklentilerin de Çin endekslerinde etkili olduğunu söyledi.
Kriptolarda da toparlanma görüldü
Trump’ın erteleme kararının ardından küresel piyasalar hızla toparlanırken Bitcoin 77 bin 500 dolardan 83 bin 500 dolara, Ethereum ise 1.484 dolardan 1.689 dolara yükseldi. Ardından gün içinde 80 bin dolar seviyesine geri dönerken, Etherum 1.590 dolar seviyesinden işlem gördü. Bu gelişme dün Türkiye saatiyle öğleden sonraya kadar bu şekilde seyretti.
Türkiye sakin endeks hafif primli
Yurt dışındaki gelişmeleri yakın takibe alan Türkiye’de de dün öğleden önce primli bir başlangıç yaşadı. Önceki gün satışlı bir seyre sahip olan Borsa İstanbul endeksinde yüzde 2,1’lik bir kayıp yaşanmış günü 9 bin 275 puan seviyesinden kapatmıştı.
Dün ise toparlanma başladı. 9 bin 500 seviyesinin üzerinde seyreden endeks yüzde 2,5’in üzerinde bir getiri sağladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ABD tarifelerine ilişkin haber akışı sonrasında önceki gün akşam seansında yaklaşık yüzde 3 değer kazancıyla 10.611,00 puana çıktı. Dolar/TL, önceki gün yatay seyirle 37,9675'ten kapanırken, dün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 37,99 seviyesinde işlem gördü.
Trump’ın geri adımı böylece dolar/TL üzerinde de etkisini sürdürdü. Euro/ TL ise 42 liranın üzerinde işlem gördü. Tarifelere ilişkin haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın destek 9.350 ve 9.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Petrol kayıplarını bir kısmını geri aldı
Yaşanan gelişmeler emita piyasalarında da sert dalgalanmalara neden oldu. Tahvil ve petrol düşerken altın yükselişe geçti. Gelişmeler sonrasında tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28 seviyesine geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 102,7 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı dün gün içinde yüzde 1,5 artışla 3 bin 150 dolar seviyesinden satılırken, Brent petrolün varil fiyatı ise 58 dolarlık fiyatın ardından 65 dolara kadar yükseldi. ING analistleri, “Duraklama piyasalara bir miktar rahatlama sağlasa da, ticaret cephesinde hala çok fazla belirsizlik var. Bu belirsizliğin küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi muhtemel ki bu da petrol talebi için bir endişe kaynağı” dedi.
CDS 337 puan seviyesine geriledi
Tarife karmaşasında Türkiye’nin 5 yıllık kredi riski primi (CDS) 372 baz puanı test etmiş ve ederek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Özellikle 19 Mart'tan sonra Türkiye'nin risk priminde yukarı yönlü bir hareket görülmüş ve 300 baz puanın üzerinde seyir izlenmişti. Dün ise 40 baz puan düşüşle 337 puana geriledi.