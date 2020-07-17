17 Temmuz 2020

Ürettiği ürünleri 65’ten fazla ülkeye ihraç eden, özel markalı ürünler alanında Türkiye’nin önde gelen markalarından Sapro, İSO 500’deki yükselişini sürdürdü.

2019’da gösterdiği performans ile İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019” araştırmasındaki sıralamasını 22 basamak birden yükseltti. Listeye 2017’de 457’nci, 2018’de 432’nci sıradan giren Sapro, 2019 yılı listesinde ise 410’uncu sırada yer aldı.

2019’da 603 milyon TL net satış elde etti

Sapro, 2019 yılında gösterdiği performans ile net satışlarını bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 oranında artırdı. PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği’nin de üyesi olan Sapro, ihracat tarafında sahip olduğu altyapısı ve Ar-Ge gücüyle 2019’da 603 milyon TL net satış gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sapro kurucu ortağı Ceyhun Zincirkıran, yıllardır devam eden istikrarlı büyümelerinin ardındaki en önemli etkenin Ar-Ge ve inovasyona yaptıkları sürekli yatırım olduğunu söyledi. Özel markalı ürünler sektörüyle birlikte yurt ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Zincirkıran, “2019 yılında bir yandan yeni ürünlerimiz için Ar-Ge çalışmalarımıza devam ederken, mevcut ihracatımızı daha da ileri taşımak adına Bulgaristan’da yepyeni bir tesisin temellerini attık. Böylece hem iç hem de dış pazarlardaki gücümüzü artırmış olduk.” dedi.

Sapro’nun diğer kurucu ortağı Mehmet Gündoğdu ise şunları kaydetti:

“Sapro olarak İSO 500 listesindeki konumumuzu her yıl daha da yukarı taşıyor olmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz. İSO 500 listesindeki yükselişimiz, gelecekteki işlerimiz ve yatırımlarımız için de bizlere ilham veriyor. Bu yıl içinde faaliyete geçecek olan yeni tesisimizin sağlayacağı ivmeyle önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancım tam.”

Ürünlerini 65 ülkede pazara sunuyor

Islak mendil üretmek amacıyla 1997’de kurulan Sapro, private label üretimi alanında Avrupa’nın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Kuruluşundan 2000 yılına kadar sadece dış pazarlara yönelik çalışan şirket, ürünlerini 2000’den itibaren iç pazara da sunmaya başladı. Türkiye’nin önde gelen perakende şirketleri için üretim gerçekleştiren Sapro, kendi markası Hops’un ve private label ürünleriyle iç pazarın yaklaşık yüzde 40’ını domine ediyor. Bugün Silivri’deki 66 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesiste faaliyetlerine devam eden Sapro; bebek ve kişisel bakım, ev temizliği, araç bakım, hasta bakım, evcil hayvan bakımı, endüstriyel kullanım alanları için ürettiği ıslak mendilleri yurtiçin yanı sıra yaklaşık 65 ülkede pazara sunuyor.