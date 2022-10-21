Şarap standartları yeniden düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aromatize şarap ürünleri için coğrafi işaret başvurusunda istenen hususlara ilave olarak, bu ürünlerin elde edildiği ana ham maddenin de belirtilmesi gerekecek.

Aromatize şarap ürünlerinin üretimindeki işlemler, bunların özellikleri ve tanımları ile tanıma uygun diğer ürünlerin de sıralandığı tebliğle, aromatize şarapların tekniğine uygun, hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi, piyasaya arzına ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiş oldu.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1 Mart 2023'e kadar düzenleme hükümlerine uyum sağlayacak.

Düzenlemeyle Resmi Gazete'nin 7 Temmuz 2006 tarihli sayısında yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği yürürlükten kaldırıldı.